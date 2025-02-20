啟德體育園將於3月1日開幕，文體旅局局長羅淑佩今午（20日）公布門票安排，合共33,600張門票中，佔一半由政府負責分發，其中8,300張贈予低收入家庭、各區區議會及地區「三會」人士、政府邀請的嘉賓，以及文體旅範疇相關的諮詢組織委員。

至於另外的8,500張，將在明早（21日，星期五）10時正，在城市售票網發售，只象徵式收取10元，每人最多購票兩張，採取實名制，先到先得。成功購票的市民須在下周四至周六期間，即2月27日至3月1日，攜同電子換領券及身份證明文件，到啟德體藝館換取實體門票。



啟德體育園開幕典禮[門票換領券]購票網址

▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼



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開幕儀式共有3.36萬張門票 一半由啟德體育園分發

文體旅局局長羅淑佩今午公布，啟德體育園開幕儀式合共33,600張門票，當中佔一半，即16,800張門票，交由啟德體育園有限公司，向其贊助商、合作夥伴，以及參與啟德體育園籌建及運作的單位分發；至於另一半則由政府分發。

政府為四類人士預留8300張門票 包括低收入家庭

政府將預留8,300張門票，分發對象包括︰低收入家庭，包括共創明「Teen」計劃學員；各區區議會及地區「三會」人士；政府邀請的嘉賓，包括行政會議及立法會議員；以及文體旅範疇相關的諮詢組織委員。

城市售票網公開發售 每人最多可搶兩張 先到先得

此外，為了讓市民有機會親身進場參與開幕儀式，另8,500張門票在周五（21日）早上10時正，在城市售票網發售電子換領券，只象徵式收取10元，其中9元為購票手續費。每名市民最多可購買兩張門票，先到先得。

搶票後須在下周四至周六到啟德換領實體門票

門票的收入不扣除任何行政手續費用，全數作為慈善用途，捐贈予香港公益金。市民成功搶得電子換領券後，可選擇在下周四至周六，即2月27日至3月1日，攜同電子換領券及身份證明文件，到啟德體藝館換取實體入場門票。

▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼



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羅淑佩籲市民平日換票 避免開幕日排隊耽誤入場時間

羅淑佩建議市民在城市售票網購得門票後，可在下周四至周五的中午12時正至晚上10時正，率先到啟德體藝館，避免開幕當日（3月1日）因觀眾排隊換票，以致耽誤入場時間。

若觀眾無可避免必須在開幕當日換票，亦可預留充足時間，錯開人流高峰時間，提早換領門票並到毗鄰的啟德零售館或食肆打發時間。

為鼓勵觀眾提早換票，下周四及周五首1,000名換票人士，可獲啟德零售館優惠券乙張。（官網圖片）

下周四至周五首1000名換票人士 將獲發啟德零售館優惠券

翻查啟德體育園官網資料，門票換領將採取實名制，若電子換領券的名字與身份證明文件不一致，相關人士將被拒絕換領門票，並不設退款。此外，為鼓勵觀眾提早換票，下周四及周五首1,000名換票人士，可獲啟德零售館優惠券乙張。