國泰限時優惠｜即日起至3.5　最低來回機票$1385　飛台北$1416起

Cathay Pacific CX國泰航空今（20日）推出限時機票優惠，由即日起至3月5日，預訂來回機票可低至1,385元起。其中香港來往台北的機票低至1,416元，來往福岡的機票亦低至2,240元起，顧客買機票時需在優惠編號欄內輸入編號 CXFLYNSAVE。



國泰今推出限時機票優惠，由即日起至3月5日，預訂來回機票可低至1385元起。（資料圖片）

國泰指，從起至3月5日，將推出限時機票優惠，涵蓋全線所有航點：

台北來回機票低至1,416元起；

曼谷來回機票1,840元起；

福岡來回機票2,240元起；

澳洲悉尼來回機票4,581元起；

倫敦來回機票機票亦低至5,847起。



國泰又表示，預訂特選經濟客艙的來回機票亦可低至4,252起。

國泰提醒，相關優惠使用於2025年2月20日至12月31日期間出發的航班。短途目的地須最少停留2天，最長可停留14天; 長途目的地須最少停留2天，最長可停留一個月。

另外，顧客買機票時需在優惠編號欄內輸入編號 CXFLYNSAVE，而優惠編號不適用於國泰航空手機應用程式。