國泰限時優惠｜即日起至3.5 最低來回機票$1385 飛台北$1416起
撰文：賴卓盈
出版：更新：
Cathay Pacific CX國泰航空今（20日）推出限時機票優惠，由即日起至3月5日，預訂來回機票可低至1,385元起。其中香港來往台北的機票低至1,416元，來往福岡的機票亦低至2,240元起，顧客買機票時需在優惠編號欄內輸入編號 CXFLYNSAVE。
國泰指，從起至3月5日，將推出限時機票優惠，涵蓋全線所有航點：
台北來回機票低至1,416元起；
曼谷來回機票1,840元起；
福岡來回機票2,240元起；
澳洲悉尼來回機票4,581元起；
倫敦來回機票機票亦低至5,847起。
國泰又表示，預訂特選經濟客艙的來回機票亦可低至4,252起。
國泰提醒，相關優惠使用於2025年2月20日至12月31日期間出發的航班。短途目的地須最少停留2天，最長可停留14天; 長途目的地須最少停留2天，最長可停留一個月。
另外，顧客買機票時需在優惠編號欄內輸入編號 CXFLYNSAVE，而優惠編號不適用於國泰航空手機應用程式。
國泰航空1月載客量按年增37% 香港快運載客數目66.7萬人次創新高最佳航空公司排名2025｜國泰位居第4 HK EXPRESS躋身廉航第幾？彭博︰國泰增設內地業務董事 太古鄭家駒回歸出任國泰客機中港女乘客涉互擲案 內地被告准離港 保釋金增至20萬陳美寶到訪國泰 與來自深圳新晉機師交流 研優化一帶一路航線