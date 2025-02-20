疑墮契女6000萬騙局　七旬婦認因損失傷心但不憤慨　感到被出賣

七旬離婚富婆疑遭「契女」騙逾6000萬元案，今（20日）在高等法院續審。女事主下午接受辯方盤問，律師指事主與契女范佩韻認識當日，便被介紹投資私人配售(PPP)，律師質疑事既不知PPP是甚麼，為何一直沒有問。事主稱因當時有兩名朋友「傍住」，認為朋友都對投資熟識。事主又透露，范後來帶她到英國見交易員，范與隨行等人的食宿均由她包辦。律師問事主是否因投資損失慘重，從而感到傷心憤慨，事主稱有傷心，但不憤慨，亦感到被出賣。



兩名被告：伍超光（54歲，物業管理）和鄭德起（53歲，文員），兩人被指是「契女」范佩韻的同黨。兩人共同被控2項欺詐和1項洗黑錢罪，指他們詐騙楊少蓉195萬元，和清洗1.4萬黑錢。伍另被控1項欺詐罪，指他詐騙楊50萬美元，鄭則另被控3項洗黑錢罪，指他清洗53.7萬黑錢。兩人涉及的7項控罪，控罪時間介乎2016年1月至2017年12月。

首被告伍超光。(朱棨新攝)

楊盤問時稱感到被出賣

女事主楊少蓉(78歲)先接受首被告伍超光的大律師盤問，律師問及楊是否因投資PPP損失慘重而感到傷心憤慨。楊稱她傷心但不憤慨，覺得他們應該要面對，她同意相信范是因為個「信」字，現感到被出賣。

范指有交易是放錢在銀行讓交易員操控

打扮撲素的楊憶述她在2014年5月13日，在咖啡店聚會首次見范的情景，她指范打扮光鮮，是個談吐得體的中年女人，楊兩名任職保險的朋友亦在場。范在閒聊間表示她來自很有錢的家族，其父在英國有很大盤生意，又自稱在香港滙豐銀行任職，認識很多高層。范又稱有種投資項目是將錢放在銀行，由交易員操控來賺錢。

楊同意辯方指，她認為這種投資適合她，當時亦認為范不是吹噓，但被問到是否覺得范很熟悉投資時，楊稱：「我無感覺。」

范稱該私人配售來自其家族生意

楊稱她當日跟隨范到中環一所律師樓了解PPP (Private Placement Program，私人配售項目)，法律意見指PPP合法和可行。范亦對楊稱，PPP是其家族生意，不是任何人也可以參與，但楊須證明其資產非黑錢。楊收到律師信確認PPP合法後，便將離婚證書及法庭分配資產文件交給范。

辯方問楊，她既想投資PPP，為何完全不問PPP是甚麼。楊稱她不懂。辯方質疑不懂更加要問，楊稱當時其從事保險業的友人亦在場，他們更熟悉投資，又說：「我有佢哋傍住。」

范等人赴英支出由楊包辦

楊提到，范同年7月表示在香港處理不到PPP的事，要求楊8月飛往英國酒店與交易員見面。楊並簽了保密協議，故當時赴英並未通知在英國的兩名女兒。她到埗後，曾在酒店的酒吧與范及范的家族律師見面，由於楊不諳英文，全程沒談及PPP。范在英逗留約一周離開，楊則留至9月中才見到交易員。楊稱范等人的酒店食宿全由她包辦，又說：「唔係我慳食慳飲，都唔會有今日。」

案件編號：HCCC 142/2023