疑墮契女6000 萬騙局　七旬婦問資金下落　獲告知再付錢才可取款

七旬離婚富婆疑遭「契女」騙逾6000萬元案，今（20日）在高等法院續審。女事主供稱，她曾向本案次被告追問其契女范佩韻的下落，次被告把一封聲稱是范所寫的信交給她，信中范稱她在英國治療及替父親打理業務，又提到會將兩個香港銀主盤及500萬港元支票給她。事主翌日再見次被告及范的法籍丈夫，並再追問其資金的事，次被告卻指事主要配合再付錢，才可取回本金。



兩名被告：伍超光（54歲，物業管理）和鄭德起（53歲，文員），兩人被指是「契女」范佩韻的同黨。兩人共同被控2項欺詐和1項洗黑錢罪，指他們詐騙楊少蓉195萬元，和清洗1.4萬黑錢。伍另被控1項欺詐罪，指他詐騙楊50萬美元，鄭則另被控3項洗黑錢罪，指他清洗53.7萬黑錢。兩人涉及的7項控罪，控罪時間介乎2016年1月至2017年12月。

首被告伍超光。(朱棨新攝)

楊稱從未見過范信中所提支票

78歲事主楊少蓉續作供，憶述次被告鄭德起在2017年11月6日約她見面，鄭稱范寫了一封信並叫他轉交給楊。該信提到，范正在英國治療和替父親打理業務，范稱她有兩個香港的銀主盤及500萬港元支票給楊，又指楊曾稱：「我甚麼也會冒險的。」楊供稱，她從未見過該支票，亦不知道范指的銀主盤是何事，亦否認曾說；「我甚麼也會冒險的。」

翌日再與鄭及范的法籍丈夫見面

楊續稱，她翌日偕女兒在香港的咖啡店與鄭及范的法籍丈夫見面，楊追問范的下落及資金的事。鄭解釋，范身在英國為父親打理生意，著楊配合付錢才可取回本金。楊反駁她已付很多錢，卻丁點回報也沒有，故不太想再出錢。楊稱該次見面最終沒有結論。

鄭稱都是聽聞後再轉述給楊

控方隨後播放楊的女兒錄下的對話錄音聲帶，楊稱：「我想知道發生咩事。」她急切地問范在哪間醫院留醫，又稱：「佢（范）搞到我好亂。」鄭說：「咁就而家你想知道范小姐嘅狀況係咪？我都係聽，跟住話比你聽啫。」

案件編號：HCCC 142/2023