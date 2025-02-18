疑墮6000萬騙局　七旬婦稱離婚獲分2億　錯信契女自認「係傻囉」

七旬離婚富婆2014年認識一名「金融才女」並視之為「契女」，富婆將逾6000萬元交託對方投資，對方卻用來買跑車等。兩名涉參與騙案的男子否認欺詐和洗黑錢共7罪，案件今（18日）在高等法院續審。涉案事主作供，她離婚後獲分前夫約2億元資產，認識契女後被遊說投資Private Placement Program（PPP），楊自言不懂甚麼是PPP，指契女自稱12歲「冇咗阿媽」想楊當「契媽」，楊遂相信對方，自認「我就係傻囉」。



兩名被告：伍超光，54歲，物業管理，和鄭德起，53歲，文員。兩人共同被控2項欺詐和1項洗黑錢罪，指他們詐騙楊少蓉195萬元，和清洗1.4萬黑錢。伍另被控1項欺詐罪，指他詐騙楊50萬美元，鄭則另被控3項洗黑錢罪，指他清洗53.7萬黑錢。兩人涉及的7項控罪，控罪時間介乎2016年1月至2017年12月。

首被告伍超光。(資料圖片)

事主作供透露 和丈夫離婚後 分得2億元資產

78歲事主楊少蓉今出庭作供，透露她在內地出生，中五教育程度，在內地曾耕田及在門診工作。楊與丈夫於1978年來港定居，丈夫從事廣告行業，楊則照顧兩女兒，兩女其後赴英留學，楊亦曾在英國生活約10年。及至2009年，丈夫提出離婚，楊從中分得約2億元資產，楊離婚後於寶馬山的寓所獨居，兩名女兒則在英國生活。

2014年5月，楊經從事保險經紀的朋友介紹，認識范佩韻（Margret），對方自稱在滙豐銀行工作，認識很多高層，提到將錢放在銀行便可以分錢。范其後帶楊上律師樓了解，律師說合法和行得通。范又稱，須審查楊的資金是否黑錢，楊遂將獲分資產的文件交給范。其後，范遊說楊投資Private Placement Program（PPP），由交易員操作資金。楊同年6月將1100萬美元存在自己的匯豐銀行戶口。楊庭上自言，自己不懂甚麼是PPP亦不諳投資，「我淨係鍾意買樓」。

事主稱從未懷疑過「契女」 「佢講咩我就會信」

被問到范有否透露PPP回報時，楊稱不清楚。法官疑惑，楊是否沒有興趣知道回報率，楊回答她只是「搭Margret單」、「掹裙邊」，又謂她與范簽了保密協議，如有損失楊須賠償。

楊直言，自己當時離了婚加上兩名女兒身在英國，范聲稱12歲「冇咗阿媽」，想自己做「契媽」，她遂信了范，楊承認「我就係傻囉」。

楊稱，她曾托人將5萬美元交給范，事後才知道款項被轉到范任董事的公司。楊又曾將100萬美元交給范投資德國及法國酒店。楊承認她不清楚資金去向，因為范要她配合並不准她與他人商量。楊直言從未懷疑過范，「佢講咩我就會信。冇話去懷疑人，我冇呢種思維」。

案件明續。

案件編號：HCCC 142/2023