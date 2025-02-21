民主黨擬解散　前主席劉慧卿稱感突然　不欲投支持票　按形勢再定

成立逾30年民主黨，踏上解散進程。前民主黨主席劉慧卿今早（21日）在商台節目表示，民主黨去年12月舉行周年大會改選中委會成員，沒想過事隔兩個月決定解散。她稱，不太想投票支持解散，要視乎形勢決定，又指不希望未來再有黨員入獄，「到時睇下點啦，好多事都可以發生。」



民主黨中央委員會2月20日開會商討前路。(資料圖片／梁鵬威攝）

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民主黨中央委員會昨日開會討論前路，主席羅健熙在會後交代指，將成立三人小組處理解散及清盤事宜，適時向中委會提出建議，並待召開會員大會，由會員決定是否解散。

劉慧卿沒想過突然啟動解散 因去年底才改選中委會成員

前民主黨主席劉慧卿在商台節目表示，民主黨去年12月舉行周年大會改選中委會成員，沒有想過事隔兩個月決定解散。她認為事情發展之急就如「天下奇案」，不少人昨日通過電視及收音機得悉解散後都感到錯愕，都希望了解事情的源由。

所以啲人問一國兩制個指標去咗邊？不同聲音係咪窮途末路？我都想聽下市民嘅意見。 前民主黨主席劉慧卿

前民主黨主席劉慧卿稱，不太想投票支持解散。（資料圖片）

是否支持解散？ 劉慧卿︰我唔係好想支持

問及會否投票支持解散，劉慧卿稱「我唔係好想支持」，惟多名民主黨人已在囚，不希望未來再有黨員入獄。她回應主持人說︰「到時睇下點啦，好多事都可以發生。」

羅健熙向黨員致歉 同意解散比較突然

民主黨主席羅健熙在同一個節目表示，本來希望盡量捱下去，同意啟動解散程序的決定比較突然，為此向黨員致歉。他又指，最近數周開始考慮解散，但詳情則不便透露。