民主黨解散︱成立30年　曾為立法會第一大黨　動蕩政局下議席清零

成立30年民主黨，踏上解散進程。該黨中央委員會周四（20日）召開討論前路，主席羅健熙在會後公布啟動解散及清盤程序，待召開會員大會正式表決。



民主黨在回歸前成立，聚集香港民主派，一度為立法會第一大黨，與中央政府一度「破冰」，因支持政改風方案而導致黨內分裂及受到同陣營激進派狙擊；不過這個溫和民主派在佔領中環及反修例風波事件中，逐漸也變得激進，最後在「完善選舉」制度下，在區議會及立法會「清零」。



民主黨中央委員會2月20日開會商討前路。會後公布啟動解散及清盤程序。(梁鵬威攝）

民主黨為1994年港同盟及匯點合併而成 回歸初期為第一大黨

民主黨是由1990年4月23日成立的「香港民主同盟」及1983年1月9日成立的「匯點」，在1994年合併組成，至今30年。

民主派李柱銘、司徒華、楊森、劉千石、張文光、何俊仁、李永達、陳偉業、吳明欽等人因應1991年首次立法局直選而創立的港同盟，是第一個全港性質政黨。港同盟同年與匯點「聯票效應」下，贏得18個直選議席中的14個，擁有超過九成得票率，港同盟成立議會內第一大黨，其後於1994年與匯點合併，組成現今的民主黨，李柱銘為創黨主席。

匯點則早於1983年1月9日成立，屬較中間路線政治團體，由已故建制派人士劉迺強創立，楊森、張炳良曾任主席。匯點成員普遍比港同盟的成員保守，對中國政府的態度亦不似港同盟般強硬，因此不少成員隨匯點加入民主黨後發現路線有分歧後而退出，或是沒有加入民主黨，或是變成建制派。當時有輿論認為此舉可藉匯點與北京政府的友好關係，重建民主派與北京政府因六四後破裂的關係，但亦有輿論不看好這段政黨婚姻。

1986年高山大會，多個民主派團體大聯合，爭取由1988年實施直接選舉及基本法內的政制方案能更符合民主原則。(民主黨網站圖片）

1995年立法局選舉，採用單議席單票制，加上香港人對回歸恐懼效應，民主黨直選取得12席，連同選舉委員會及功能組別共取得19席，成為立法局第一大黨，連同其他民主派人士共取得過半的31席，成為民主派控制香港立法機關首次及至今唯一次。

1995年立法局選舉為最後一任港督政改方案產生，中方不接受，另設臨時立法會，民主派議員在立法會大樓「落車」向市民告別。新一次選舉在1998年舉行，民主黨在直選議席中得票率43%，20席中取得了9個直選議席，連同功能界別共13席。但當時選舉制度由以往單議席單票制，變成比例代表制，民主黨雖然仍是立法會第一大黨，但僅佔總議席22%。

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黨內三股勢力分歧 多次內訌及多次有黨員集體退黨

民主黨黨綱支持「一國兩制」，黨徽為白鴿及綠色背景，代表將民主、自由、公平信念發揚光大，市民俗稱「白鴿黨」。

民主黨建黨之初，聚合本地民主派人士，有壓力團體成員，及後不少前學生組織幹事加入，使黨內形成三股不同勢力，即原港同盟成員、原匯點成員原匯點成員及激進的左傾學生勢力，三股勢力分歧，黨內漸漸陷入派系及路線之爭，觸發數次分裂及退黨事件。

1998年黨內「少壯派」借換屆選舉，拉倒「匯點派」的張炳良，推舉了劉千石取代成為副主席；2000年立法會選舉又因資源分配、選舉名單排名而內訌，陳國樑先宣布退選，後再退黨；同年6月劉千石因同時持有民主黨和前綫的會籍，遭民主黨革除黨籍；2001年1月馮智活退黨、與陳國樑等組織「社會民主論壇」，其餘少壯派開始縕釀退黨；2002年2月「匯點派」張炳良、馮煒光等成立「新力量網絡」，為日後張炳良退黨埋下伏線；2002年4月，有參與「社會民主論壇」等十多名少壯派黨員包括陶君行、梁永權、徐百弟等正式退黨轉投另一政治組織前綫；同年12月，陳偉業因不滿楊森接任黨主席而宣佈退黨；2004年10月，創黨副主席張炳良退黨，其後更加入行政會議。

2004年至2006年，民主黨發生連串醜聞，包括黨內派系之爭、涂謹申匯標事件、何偉途因召妓在東莞被捕、指黨內「改革派」被中共滲透的「真兄弟」事件，以及幾名觀塘區及九龍城區區議員的貪污醜聞等。李永達亦因此不再競逐連任主席，兩派對立風波中何俊仁以大比數勝出另一派系的陳竟明，接任主席。

民主黨與前綫在2008年11月合併，前綫召集人劉慧卿當選為副主席，為民主黨最後一次大變動。

拒參與「五區公投」、入中聯辦會面 支持政改修訂案致分裂

2010年泛民爭取「真普選」 ，公民黨及社民連發動辭去立法會議席而推動「五區總辭、變相公投」行動，向政府施加壓力爭取盡快實現真普選、廢除功能組別。行動極具爭議，民主黨拒絕參與。在當年5月24日，民主黨三名成員包括主席何俊仁、副主席劉慧卿、資深成員張文光，獲邀到中聯辦與副主任李剛、法律部部長馮巍及副部長劉春華會面，討論香港政制改革，這是自1989年六四事件發生後，首次有民主派成員與北京政府官員作正式接觸。

最終雙方達成共識，民主黨支持經修改後的政改方案，新增5席功能界別由其他功能界別沒有投票權的全體選民選出。民主黨在同年6月21日舉行的會員大會中，通過支持政改修訂案。政改方案之後獲立法會全體議員三分之二多數通過，是回歸至今唯一一次透過本地立法會三分之二多數通過的政改。

部份黨員被質疑違反其2008年立法會選舉時的政綱及承諾，沒有爭取2012雙普選及取消功能組別，欺騙選民。事件引起黨內改革派不滿，引發黨內分裂和社會爭議，改革派范國威等多人退黨，另組新民主同盟；民主黨自此腹背受敵，受到激進泛民政黨狙擊。

2012年時任黨主席何俊仁參選特首，以得76票落敗；民主黨於同年立法會選舉，被人民力量狙擊，議席亦進一步跌至6席，與公民黨相同，不再是民主派最大板塊。

民主黨也有參與2014年佔領中環事件，拒政改「 袋住先」，與其他泛民議員否決政改方案，逐漸靠向激進化政治生態。於2016年立法會選舉，換上多名較年輕的候選人，包括林卓廷、許智峯、鄺俊宇，最終議席升至七席，重新成為民主派最大黨。

1994年港同盟及匯點宣佈合併，民主黨誕生。（民主黨網頁）

2018年與林鄭月娥吹和風 2019年反修例風波大逆轉

2016年部分極端激進派挾「港獨」之名躋身立法會，但及後來的宣誓風波先後被DQ，民主黨當時與激進派保持距離。2017年特首梁振英卸任，新特首林鄭月娥，政府與民主黨吹和風。林鄭月娥2018年出席民主黨黨慶晚宴，捐出3萬元予李華明上台唱歌，林鄭當時在社交媒體貼相寫上「大和解」，引起風波。

2019年《逃犯條例》觸發反修例風波爆發，民主黨與林鄭月娥政府徹底鬧翻，時任黨主席胡志偉在立法會添美道近立法會綜合大樓對出，面對警員發射催淚彈，高呼「我要見指揮官」，成為當年示威的其中經典一幕；往後暴力衝突中，民主黨多名骨幹成員也常出現在暴力示威中，被激進派牽着走。民主派在同年區議會選舉取得大勝，民主黨一舉取下91席，成為第一大黨。

同一時間，民主黨在立法會內持續參與「拉布」癱瘓議會，時任成員許智峯更多次在議會激烈抗議，包括在審議《國歌法》期間投擲腐臭物品。

2021年集體辭職抗議 及後「完善選舉制度」實施 民主黨在區會立會清零

直至2020年，政府宣布因為新冠疫情，將立法會選舉押後至2021年，並由全國人大常委會頒佈全體議員可留任至2021年。同年《港區國安法》實施，到10月時人大宣布撤銷楊岳橋、郭榮鏗等四名民主派議員資格，民主派決定集體辭職以示抗議，這次是繼1997年臨立會後，立法會再次沒有民主派議員。

到2021年，前民主黨立法會議員胡志偉、黃碧雲、林卓廷、尹兆堅、涂謹申和鄺俊宇因民主派初選案被捕，前四人被控。

2021年香港政治格局大變，該年人大頒令完善特區選舉制度。同年多名民主派區議員辭職或被DQ；到年底經「完善」的立法會選舉，民主黨在參選問題內部爭拗激烈，最終無人參選，被建制陣營視為「反抗新政治形勢」，令中央再次失望。其後被視為「參選派」的時任副主席梁翊婷、黨員蘇逸恒亦因在立法會選舉中，未經中委會同意支持候選人，被革除黨籍。

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2023年經改制的區議會選舉，民主黨派出6人參選，但未能取得足夠提名，首次缺席區議會選舉，民主黨在議會的議席正式清零。