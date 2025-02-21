民主黨解散｜李華明收「中間人」傳話：歷史任務已完結 無奈解散
撰文：文維廣
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民主黨中委會今天（20日）決定解散，主席羅健熙不願多談原因，只是說基於政治形勢而作的決定。創黨成員李華明透露收到「中間人」傳話，表明「民主黨歷史任務已完結」，相信中央連溫和民主派也難容忍，無奈決定解散。
成立逾30年的民主黨今天宣布解散，羅健熙晚上在中央委員會後多次被問到是否受施壓而解散，他說是考慮政治形勢而作的決定，「有一啲決定，我哋需要去做，唔能夠講太多」，不過確認黨內無嚴重財政負擔，按現時資金本應可以營運一段時間。
李華明收「中間人」傳話：歷史任務完結 無奈解散
黨內元老李華明透露最近收到「中間人」的訊息，指「民主黨歷史任務完結」，表明12月立法會選舉民主黨也無法參選，政黨的存在價值是零。
他相信反修例事件後，中央連溫和民主派反對聲音也難容忍，舉例黨內多次租場籌款辦晚宴遭拒，申請賣獎券籌款也不獲批，無奈接受解散，形容感到很可惜。
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