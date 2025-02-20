民主黨解散｜考慮政治形勢非因財政壓力　羅健熙：唔能夠講太多

成立逾30年的民主黨宣布解散，主席羅健熙今天（20日）晚上在中央委員會後多次被問到是否受施壓而解散，他說是考慮政治形勢而作的決定，「有一啲決定，我哋需要去做，唔能夠講太多」，不過黨內無嚴重財政負擔，按現時資金本應可以營運一段時間。



民主黨中央委員會2月20日開會商討前路。(梁鵬威攝）

回應受壓解散 民主黨：考慮政治形勢「唔講太多」

民主黨成立三人小組跟進解散的行政和法律安排，包括主席羅健熙、副主席莫建成、秘書長梁永權。根據民主黨黨章，中委會通過解散後，須舉行會員大會表決，最少50人出席，至少75%出席人士投票通過，該黨便會清盤解散，暫時未能預測何時完成程序。

好希望一路服務香港市民，繼續在香港付出。當然有一啲決定，我哋需要去做，唔能夠講太多。 民主黨主席羅健熙

民主黨中央委員會2月20日開會商討前路。(梁鵬威攝）

外界關注民主黨倉卒解散，背後是否有人施壓。羅健熙未有多談解散原因，表示是考慮到香港政治形勢而商討解散，被追問是什麼政治因素時，只說「具體唔太講好多，我哋嘅政治形勢、社會運動，係有好多因素都牽涉到」，理解解散備受關注，惟現時只能給予這個回答。他承認未能詳細機會諮詢黨員，甚至黨友要從報道得知解散消息，感到很抱歉。

冇人會特別好開心，解散，正呀。 民主黨主席羅健熙

民主黨無嚴重財政負擔 本可營運多一段時間

去年12月，民主黨曾表示仍然正常營運，被問到黨內財政狀況時，羅健熙指現時黨內並無嚴重的財務負擔，根據現時的資金情況，確實可以營運多一段時間。他重申，啟動解散程序是因爲考慮到政治因素，以及對該黨未來的預估。

民主黨中央委員會2月20日開會商討前路。(梁鵬威攝）

期望政府有寬大胸襟包容多元聲音

作為很可能是民主黨的末屆主席，羅健熙說無人會對解散特別開心，希望香港社會有更大包容度，不論是政治立場、理念、藝術創作、對政府的批評，希望政府有寬大胸襟包容多元聲音，形容這對香港很重要，亦是香港的活力。