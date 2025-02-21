新冠｜JN.1疫苗2.25起供6個月大至11歲兒童接種　代替現時XBB疫苗

衞生防護中心今日（21日）下周二（25日）起，提供JN.1 疫苗予6個月大至11歲的兒童接種，代替現時的XBB疫苗。約6,000劑JN.1幼兒配方及兒童配方已運抵本港，中心呼籲未曾接種新冠疫苗初始劑次的人士盡快接種。



衞生防護中心。（資料圖片）

政府去年11月19日起，為12歲或以上人士提供JN.1新冠疫苗，同時積極採購幼兒及兒童適用的JN.1疫苗配方。

衞生防護中心宣佈下周二（25日）開始，提供JN.1疫苗予6個月大至11歲的兒童接種，代替現時的新冠XBB變異株信使核糖核酸疫苗。中心指，本地主流病毒株為JN.1及其後代譜系，世界衞生組織及香港的科學委員會建議選用JN.1譜系的新冠疫苗。

中心稱，Comirnaty JN.1幼兒配方及兒童配方各約3,000劑已運抵本港。政府人員已按藥廠指定溫度，妥善存放疫苗在經驗證的超低溫冷藏櫃。政府會因應未來疫苗需求，適時向供應商採購。

衞生防護中心呼籲，未曾接種新冠疫苗初始劑次的人士，包括幼兒及兒童，盡快接種，而高風險市民，尤其長者和長期病患者，應盡快接種新冠疫苗額外加強劑，以有效預防2019冠狀病毒病。