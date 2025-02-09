流感︱專家建議市民旅行回港如有病癥不外出　出發前可備抗病毒藥

本港仍處於流感季節，今年首五周已錄得137宗死亡個案，而深受港人歡迎的旅遊熱點，日本及韓國亦同在流感季節。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（9日）在電台節目中表示，市民到當地旅遊自然會將病毒帶回本港，如返港後有病癥則不宜外出，應休息至病癥消失。他又認為如市民真的擔心感染風險，可在出發前向醫生要求抗病毒藥，但因害怕流感「唔去旅行講唔過去」。



小朋友的抵抗力低，在高密集的學習環境下，容易爆發流感。（資料圖片/黃寶瑩攝）

劉宇隆：日本及韓國感染力度仍比香港高

劉宇隆表示，日本及韓國比香港早個多月進入流感季節，雖然有下降趨勢，但感染力度仍比香港高。他留意到日本有大雪及氣溫寒冷，如市民在山上等遠離市區的地方住宿，感染流感時未必可以及時求診，尤其是49歲以下而有長期病患的成年人需更小心。

他又認為，經過COVID後，市民對快速測試劑「好熟悉」，如果屬49歲以下的成年人群體，又擔心在外遊時感染流感，可準備一至兩包快測用品，發覺或覺得自己發病時可以檢查。他又補充指現時部份快測已可檢測5種病毒，雖然準確度不算高，但價格已有回落，市民可購買備用。

冬季流感來襲，可能需要再在走廊等位置加床。（資料圖片）

抗病毒藥需在發病首兩天服藥 自行判斷有難度

劉宇隆續說，市民可考慮在出發前向醫生要求抗病毒藥，現時有兩款藥物可供選擇，不過這個方法需要一定知識，因為感染者需在發病首兩天服藥，要判斷是否已發病有難度，因此不是人人適用。他又建議市民要平衡服藥的風險與好處，如好處比風險多就應該服藥。

他又提到台灣藝人「大S」徐熙媛早前在日本因流感併發症逝世一事，指自己不太熟悉對方，但聽說過對方身體狀況一向不太好，認為不幸事件發生是由各種因素「加加埋埋」而成，建議市民評估自己的高危因子，如長期病等。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆建議市民接種流感疫苗。（資料圖片/梁鵬威攝）

逾7成重症及死亡流感病人無接種疫苗

此外，劉宇隆又建議市民接種流感疫苗，而本港接種情況「好好又唔係，好差又唔係」，當局下一季前需要更多數據，以決定未來以「勸說」，或是資助方式去令更多市民接種流感疫苗。他補充道接種疫苗並非百分百能令市民不會染上流感，但可以預防及減低患上重症，甚至死亡的風險，因為根據數據，有7成多有重症，甚至死亡的流感病人都沒有接種疫苗。

至於流感何時會有下跌趨勢，劉宇隆指感染數據要橫行兩星期後才會有下跌趨勢，估計橫行不會太久，但亦有同事認為會橫行一段長時間。他認為市民最緊要做好準備，守好個人衞生，避免去人多地方，然後隨遇而安。