流感｜上周增42人死亡　累計225名患者不治　八成有慢性病

衞生防護中心今（20日）指，上星期本港新增61宗流感重症個案，當中42人死亡。中心表示，在61宗個案中，有33人未曾接種疫苗。

截至本月19日，本港累計流感死亡個案達225宗，當中9成為65歲以上長者，8成人有慢性病。



衞生防護中心指，上星期本港新增61宗流感重症個案。（資料圖片／余俊亮攝）

對上一周增61宗流感嚴重個案 半數無打疫苗

衞生防護中心表示，從本月9日至15日，本港新增61宗流感嚴重個案，42人死亡。中心指，當中59宗是甲型流感，1宗為乙型，1宗為甲型和乙型，有33人從未接種今季流感疫苗。而今個星期首4日亦有36宗重症，其中20宗為死亡個案。

暫累計370宗嚴重個案 90%死者為長者

根據衞生防護中心數據，截至本月19日，今個流感季共有370宗嚴重個案和225宗死亡個案。所有個案均為成人，並以65歲或以上長者為主，分別有254宗和204宗，佔總數約7成和9成；至於50至64歲群體，則有70宗和17宗。衞生防護中心又表示，根據現時已掌握的臨床資料，有79%死亡個案均有慢性疾病。

中心指，現時北半球，歐洲、美洲和亞洲很多國家流感活躍度仍在上升，並維持高水平。其中台灣流感疫情呈仍高，雖然類流感就診人次較前一星期下降，但仍為近10個流感季同期最高；日本和南韓的流感活躍程度亦持續高於基線水平。