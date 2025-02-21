V Walk嘉禾戲院結業｜直擊變賣破地獄海報、爆谷機　戲院櫈售$500

南昌V Walk嘉禾戲院早前暫停營業，近日有拍賣行及「夜冷行」接手變賣戲院內的物品，間接證實結業消息。戲院內大批音響設備、螢幕已拆除，有市民到場取走喇叭，認為「戲院嗰啲一定好嘢」。戲院座椅每張售500元、熱狗機3,000元，戲院內亦有巨型《破·地獄》海報，但未有標價。辦公室內還遺留大批電影紀念品、公司財務紀錄、員工個人物品等。



戲院入口已架起圍板，並在門前貼上協聯估值及拍賣行有限公司的告示。（洪戩昊攝）

深水埗V Walk的嘉禾戲院結業，有巨型電影海報。（洪戩昊攝）

拍賣行及夜冷行聯手清場

南昌V Walk嘉禾戲去年12月尾，暫停預售戲票，之後官網宣佈「暫停營業」，但至今未有確認結業消息。

現時戲院入口已架起圍板，門前張貼了拍賣行的告示，指承區域法院命令拍賣戲院傢俱及設備。據了解，戲院所屬的嘉禾院線早前派人取走部分價值較高的物品，剩餘物品交由協聯估值及拍賣行有限公司投得。拍賣行聯同「夜冷行」正拆除、拍賣及搬走物品，數天後把場地交還給商場。

原本售票處的位置堆滿了大批音響設備和螢幕，有部分更已貼上有人認投的標籤。（洪戩昊攝）

顧客買喇叭：戲院嗰啲一定好嘢

《香港01》記者以顧客身份進入戲院查看物品，原本售票處位置堆滿大批音響設備，包括JBL喇叭、Dolby CP750 影院處理器，以及大批螢幕，部分貼上已認投的標籤。部份物品沒有標明價錢，根據協助變賣的夜冷店網上帖文，螢幕最便宜售200元。

王先生早前在拍賣行網站看到一對心儀喇叭，又指價錢相宜，低於市價，今日到場取貨。他說：「淘寶買又驚係假嘢，戲院嗰啲就一定係好嘢啦，個價錢仲要無敵。」

王先生到場取走一對喇叭。（洪戩昊攝）

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戲院櫈、爆谷機、熱狗機均有售

戲院內的椅子亦正發售，每張500元。小賣部的熱狗機售3,000元、汽水櫃售2,000元、急凍櫃售2,500元，爆谷機亦有售但未有標明價錢。在汽水櫃及貨架上，還有許多賣剩的包裝食品及支裝飲品。

戲院內的椅子亦正發售，每張500元。（洪戩昊攝）

戲院內的椅子亦正發售，每張500元。（洪戩昊攝）

原本小賣部的位置有很多賣剩的包裝食品及支裝飲品，均沒有被取走。（洪戩昊攝）

辦公室遺大量文件 舊電影紀念品

戲院辦公室亦未有清場，遺留大量電影紀念品，包括《名偵探柯南》、《闔家辣》等明信片。書架上亦有大量公司財務紀錄、神秘顧客評分等文件。員工個人物品，如AirPods、零食等，均沒有取走。

戲院辦公室則更遺留下大量物品，例如包括《名偵探柯南》、《闔家辣》等電影的紀念品。（洪戩昊攝）

辦公室遺留大量文件，包括公司財務紀錄及神秘顧客評分等。（洪戩昊攝）