嘉禾戲院2.15起推「至抵」票價　2D電影成人最低$40、IMAX電影$65

電影市道低迷，連帶戲院亦生意淡薄，去年已有9間戲院宣布結業或停業。嘉禾院線今日（12日）公布，為吸引不同年齡層的巿民入場睇戲，2月15日起旗下7間戲院將推出「至抵」票價，普通2D電影票價方面，成人低至40元、小童及學生低至30元，長者則低至20元；IMAX電影票價方面，成人、小童及學生低至65元，長者低至50元。



嘉禾院線旗下奧海城the sky戲院。(資料圖片/吳美松攝)

嘉禾全線7間戲院適用 直至另行通知

嘉禾院線指，2月15日起於嘉禾院線旗下7間戲院，包括奧海城the sky、屯門市廣場StagE、嘉禾大埔、嘉禾黃埔、海運戲院、嘉禾MegaBox及嘉禾銀河廣場推出「至抵」票價。嘉禾稱今次票價更改是長期進行，直至另行通知。

更改後的2D電影票價至IMAX電影票價。（嘉禾院線提供）

全免網上購票手續費

嘉禾表示，推出「至抵」票價希望讓一眾長者「重回那些年的觀影感覺」之外，亦想回饋戲迷多年來對香港電影及戲院的支持。此外，嘉禾亦會繼續維持廣受歡迎的「星期三集戲! - $40票價」、及「網上購票手續費全免」。

要留意的是，嘉禾旗下7間戲院在周末（星期六、日）期間，票價會較平日高；周一、二及周四、五，各戲院票價會有差別，周三則全線2D電影統一票價40元。

（嘉禾院線提供）

田啟文：減價或許是業界新方向 須克服2個問題

資深電影人田啟文指，市民普遍覺得睇戲貴，所以是次嘉禾減價或許是業界的新方向。惟減價背後同樣要克服兩個問題，第一是是否真的能吸引到多些人，以維持戲院營運；第二是提供片源的片主是否願意與其長期合作，因爲若嘉禾定價遠低於其他戲院，其他戲院客源或會下降，變相少了戲院向片主買片源。他預期，其他戲院不會立刻仿效嘉禾減價。