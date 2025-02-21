前小學校長認訛騙學校27萬　報告透露因欠賭債犯案　囚6個月

仁濟醫院趙曾學韞小學時任校長陳奕鑫，承認曾騙校方27萬，包括兩次訛稱未收到薪金，要求校方再補發他兩個月糧，及訛稱要辧學校活動求校方發款。他早前認4項欺詐罪，案件今（21日）在西九龍法院判刑，裁判官余俊翔判刑時指，案情非常嚴重，被告用不同方式欺詐其任職的小學，違反誠信，涉及金額亦不少，報告更透露陳因欠賭債而「水浸眼眉」，法庭無理由判他緩刑或社會服務令，遂他入獄6個月。



被告陳奕鑫(47歲)，被控於2023年4月初及5月初，先後向學校訛稱沒有透過銀行自動轉賬收到同年3及4月份薪金，詐騙校方補發他該兩個月薪金逾15萬元。他又於同年5至6月，兩次向學校訛稱獲辦學團體及校監批准，從學校的銀行戶口，提取資金為職員及學生籌辦活動，詐騙兩筆共12萬元的款項。被告於2023年12月底離職。

被告陳奕鑫，案發時是仁濟醫院趙曾學蘊小學的校長。(黃浩謙攝)

報告指被告犯案時沉迷賭博

余官判刑時指，被告最大的求情理由是認罪及有悔意，他以往在社會上擔當重要角色，一直循規蹈矩。惟其背景報告顯示，被告案發時因沉迷賭博，債務大增，他在別無選擇的情況下犯案。雖然被告家人為他說盡好話，感化官亦指他已汲取教訓，他並已向校方還款，但被告仍需就所涉的4項罪名入獄半年。

辯方求情指，被告非常後悔，承諾不再犯事，被告有良好背景，並獲家人支持，加上已還柙14天，希望法庭從輕發落。

案件編號：WKCC4097/2024