德信前校長涉行為失當　補習社練習與試題相似　與女董事是密友

德信學校前校長郭超群涉嫌在其任職期間，隱瞞他在一間與他有關的補習社的財務利益，並向補習社女董事洩露機密考試和測驗題目。前校長和女董事經廉署調查後，分別被控藉公職作出不當行為罪、串謀觸犯公職人員行為失當等罪，今（24日）在區域法院開審。控方案情指，教育局收到家長投訴，指學校附近補習社的練習內容，與德信考試內容相似，亦在補習社內發現相似的練習卷。郭被捕後亦透露，他和女董事為密友，彼此曾有好感。



兩名被告依次為郭超群、彭詠嫺，兩人否認一項串謀觸犯公職人員行為失當。郭另再否認一項藉公職作出不當行為罪。

男被告郭超群。（劉安琪攝）

女被告彭詠嫺。（劉安琪攝）

郭在2013年起任德信校長

控方案情指，首被告郭超群自2004年受聘為德信學校的教師，2013年起獲指派為校長。根據相關規定，所有德信學校職員均須填報年度利益衝突申報表。

彭的補習社有20人是德信學生

次被告彭詠嫺則為勤舍學習中心其中一名董事兼股東，勤舍學習中心在德信學校附近經營一間補習社。案發期間，約20名德信學生在勤舍接受補習，勤舍會為學生提供補充練習以準備考試。

彭及郭曾7度一同外遊

彭、郭二人因彭的兒子是德信校友而結識，兩人於2013至2019年間曾七度一起外遊。另於2020年7月至2021年6月間，兩人通話逾600次電話，郭的個人八達通登記在彭的住址名下。

郭曾向母

女被告彭詠嫺的兒子是德信學校舊生，彭因而認識任校長的郭超群。（資料圖片／鄧穎琳攝）

親40萬存入彭戶口

控方續指，郭超群於2017年6月向母親借款逾40萬元，並於同年7月底將款項轉賬至彭銀行戶口。彭其後將共逾27萬的兩筆款項，以支票形式存入勤舍的銀行戶口。據郭及其母親於2017年的WhatsApp紀錄，郭母曾向郭透露擔心補習社不夠學生，指補習社的租金過高，又擔心郭會被揭發。郭指做生意不能害怕，並指他會小心行事。

有家長投訴勤舍練習內容與考試內容相似

2017年9月， 郭向校監Peter Herbert報告稱有匿名投訴，指控他與學校鄰近補習社的營運者有聯繫，郭強烈否認此指控。及至10月，有學生家長向教育局投訴，勤舍提供的練習內容與德信考試內容相似，而郭與勤舍創辦人Miss Wing關係親密，質疑德信考試是否洩露了給勤舍。

勤舍多套練習卷與德信試題相似

兩人於2021年中被捕，調查發現彭手機WhatsApp於2019年10月至2020年1月，從郭收到該學年共11份的小一至小六的中英文試卷。調查人員其後搜查勤舍，發現多套內容與德信英、數草擬試卷相似的練習卷。調查亦發現，郭於2021年5月6日將一個外置記憶體(USB)插入電腦，複製試卷後再移除。基於上述事件被揭發，德信小五學生於2021年6月考取的升中呈分試成績作廢，並於同年9月重考。

郭認與彭是密友

彭被捕後在警誡會面透露，勤舍總共有50名學生，其中40名來自德信，她案發時會為勤舍的學生準備練習並批改。郭在警誡下透露，他和彭為親密的朋友，曾經對彼此有好感。他們會一起慶祝生日和交換禮物，幾乎每年夏天都會一起和其他朋友去旅行。

案件編號：DCCC 616/2023