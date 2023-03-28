望子入姜濤母校　母付2萬圖賄賂校長　官斥扭曲制度破壞廉潔囚4月

持單程證來港一個月的家庭主婦，欲送兒子到MIRROR成員姜濤曾就讀的小學，惟兒子沒有通過面試，主婦涉向校長送上二萬元「捐款」，希望校方能取錄其子，校長見款感震驚並向廉署舉報。主婦早前承認行賄，今（28日）於東區法院被判入獄4個月。主任裁判官徐綺薇指，明白父母望子成龍乃普遍現象，可以理解家長希望盡量給予子女最好的安排，使他們能贏在起跑線，被告鍥而不捨為求兒子能獲心儀學位，可惜用錯了方法，並強調行賄破壞社會廉潔，剝削靠實力打拼的人，法庭必須予以正視。

被告犯案時剛取得單程證1個月

被告李君萍（45歲），被控於2022年7月18日，無合法權限或合理辯解而向身為公職人員的軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）校長勞佩珊，提供形式為2萬港元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為勞助其兒子取得該校2022年9月的小一學位的誘因或報酬。案情透露，被告於2022年6月取得單程證來港，距案發時只隔1個月。

軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）所屬的中學校網包括不少名校。（學校網頁）

▼軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）聯繫中學▼



鍥而不捨並曾多次與校長見面

徐官判刑時指，明白父母望子成龍乃普遍現象，家長希望在生活及學業方面盡量給予子女最好的安排，讓他們贏在起跑線，這是可以理解的。被告亦不例外，案情顯示她多次到訪學校與校長見面，鍥而不捨，目的是為兒子謀得心儀學位，可惜她用錯了方法，為了獲取第二次面試機會甚或小一學位，不惜以金錢賄賂校長。

官斥做法扭曲制度必須正視

徐官強調，賄賂公職人員是非常嚴重的罪行，不但會破壞社會廉潔及公平競爭，造成不公，這類自私行為更會剝削依靠實力打拼上進的一群，扭曲制度，法庭必須正視。雖然辯方求情時，稱被告出於愚昧以及對法律的無知犯案，但這並不是犯案藉口。

涉案學校是Mirror成員姜濤的母校。 （IG：@keung_show）

被告動機明顯不過

此外，被告被捕後解釋該2萬元是捐贈學校，也只是她獲正式通知兒子未能成功考取學位後，才產生的說法。辜勿論該筆錢是捐給學校抑或是饋贈予校長，都依然是賄款，被告動機明顯不過，而且2萬元數目不少。

官著社署跟進案件

徐官引述被告親撰求情信，指她在還押期間深切反省過錯，希望法庭給予她改過自新的機會。背景報告顯示，被告一直擔起照顧家庭和7歲大兒子的責任，還押期間丈夫需要請假照顧兒子，相信此對被告及其家人造成很大衝擊。不過徐官認為，必須顧及控罪嚴重性，被告必然預計到她鋌而走險的代價，即時監禁無可避免，最終判囚4個月，另將安排社會福利署跟進其案件。

翻查資料，該校前身為軒尼詩道官立小學下午校，為MIRROR成員姜濤母校。

案件編號：ESCC153/2023