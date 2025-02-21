保華5子公司委臨時清盤人　政府：12項工務工程由聯營建商完成

保華建業集團（下稱保華）旗下5間子公司日前向法院申請委任臨時清盤人，案件今（21日）在高院聆訊。政府發言人表示，保華旗下公司現仍承造13項工務工程，其中12項是保華與其他建築公司以聯營方式承投，無論保華最後是否須清盤，聯營合約另一方須完成餘下工程，發展局評估，聯營商有足夠能力承接餘下工程，形容保華情況的影響可控，將密切監察。



5月25日，約30名工人在安達臣道發展區、由保華建業承建的房協資助房屋項目「朗然」地盤追討欠薪，展示寫上「有汗出沒糧出」、「無良僱主」的木板及帆布。(資料圖片／黃偉民攝)

12聯營工程 保華清盤聯營建商須完成工程

保華近年多次傳出財政困難和裁員消息，曾有子公司遭入稟申請清盤。旗下5間子公司日前向法院申請委任臨時清盤人，案件今（21日）在高院聆訊。政府今午回應，保華旗下公司現有13項政府工務工程，其中12項與建商以聯營方式承投。

上述合約分別由多個不同政府部門管理，包括土木工程拓展署、建築署、機電工程署、路政署、渠務署、水務署和環境保護署。政府指，不論保華是否清盤，聯營合約另一方亦須完成餘下工程。

另外，保華亦承接其他公營機構的工程項目，部分屬聯營項目；其他由保華獨自承造的項目大部分已按機制轉換總承建商，令工程項目可順利完成，其餘項目亦正進行相關安排。

政府：將按機制轉換總承建商

當局指大部分政府和公營項目會由聯營方繼續，或已按機制轉換總承建商，倘若保華最終被勒令清盤，接手承建商會按業主要求盡量兼顧現有分判商和工人的情況，使他們可以繼續工作。發展局料保華清盤影響可控，將密切監察。

涉及申請委任臨時清盤人的5間保華子公司分別為保華建築工程、保華建築有限公司、保華建造有限公司、保華建築營造有限公司，以及保華機電工程有限公司。