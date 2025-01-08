保華建業疑拖欠員工12月薪酬 發通告稱解決現金流成效未如理想
撰文：任葆穎
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接連捲入欠薪、拖欠工程費用等風波的保華建業，周二（7日）向全體員工發通告，稱嘗試盡解決現金流問題，但由於成效未如理想，故12月份薪金支付稍有延誤，將於日內分批發放。建造業總工會今日（8日）表示，獲悉部份工友已陸續收到薪金，正努力與各方跟進。
根據僱傭條例，僱主不得遲於工資期屆滿後7天向僱員發放工資。《香港01》正在向保華建業及勞工處查詢事件。
建築公司「保華建業集團」屢爆追工程費及欠薪糾紛，集團旗下保華建築有限公司亦遭建材商入稟呈請清盤。去年12月，其原本承建的3個房協及2個房委會項目，經協議後已更換總承建商。
保華建業周二（7日）向全體員工發通告，稱公司嘗試盡最大努力解決現金流問題，亦與潛在投資者磋商，但成效未如理想，故12月份薪金支付稍有延誤，但仍可望於日內分批發放。通告又指，公司正為受影響員工尋找新僱主提供新的聘用合約。
建造業總工會秘書長謝宏儒表示，首次聽聞保華建業向員工延遲發放薪酬，但據其了解，部份員工已陸續收到薪金，正努力與各方跟進。本地工人就業情況關注組執行秘書潘偉傑稱，暫未接獲相關求助，不少員工已轉工。據悉，保華建業目前員工數目不多，相信主要是高層留守。
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