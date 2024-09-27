保華建業疑欠建材費未清付　遭供應商入稟追1072萬及申請清盤

承建多項政府房屋項目的保華建業，早前被指欠工人薪酬，其名下的保華建築有限公司，疑向供應商購入鋼筋後未付清款款，昨（27日）遭供應商分兩案入稟追討逾1072萬欠款連利息。保華另遭建材供應商冠華世界入稟清盤，根據司法機構網站，公司清盤呈請聆訊排期於2024年12月4日進行。



兩案原告均為高力鋼鐵(香港)有限公司，被告為保華建築有限公司。

供應商入稟高等法院向保華建築追討欠款。(黃浩謙攝)

保華建業承建的房協資助房屋項目「朗然」地盤被指欠薪，約30名工人早前在安達臣道發展區展示寫上「有汗出沒糧出」、「無良僱主」的木板及帆布。(資料圖片／黃偉民攝)

入稟狀指，2021至2020年間，被告和原告先後簽訂了4份買賣協議，被告向原告購入多批鋼筋。惟被告收貨後，未有向原告支付768.9萬及303.6萬兩筆餘款。原告多番追討無果，遂入稟追討共逾1072萬欠款連利息。

此外，呈請人冠華世界（周氏）企業有限公司，昨向保華建築有限公司提出清盤呈請。

案件編號：HCA1950-1951/2024、HCCW549/2024