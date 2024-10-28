支聯會案｜鄒幸彤申請吾爾開希等5海外證人視像作供　遭法庭拒絕

已解散的支聯會被指煽動顛覆國家政權案，被告之一的鄒幸彤，要求申請5名海外證人，包括八九民運領袖吾爾開希，在審訊時以視像作供，高等法院就鄒的申請開庭聆訊，3名國安法指定法官經考慮後拒絕其申請，並會於稍後下判辭解釋。支聯會案的審訊已定於明年5月6日開審。



欲傳召證人包括吾爾開希

前支聯會副主席鄒幸彤陳詞時透露，她有意傳召的海外證人包括：政治學者戴雅門(Larry Diamond)、學運參與者方政、學運領袖周鋒鎖及吾爾開希，及《國殤之柱》創作人高志活(Jens Glaschiot)。

鄒幸彤(圖)要求5名海外證人在支聯會案以視像作供，但遭法庭拒絕。(資料圖片)

鄒幸彤提及想申請的證人，包括八九民運領袖吾爾開希。（中央社）

亦包括「國殤之柱」作者高志活。

並有政治學者戴雅門。（資料圖片）

並有民運人士周鋒鎖。（周鋒鎖Twitter）

鄒指出在今年3月生效的《維護國家安全條例》的新規定下，規定國安案件不得以電視直播取證，但她指一般刑事案不受限制，這對國安案人士有差別待遇。

控方代表卻反駁稱，相關規定不是針對鄒一人，同樣也適用於控辯雙方，若控方需傳召內地專家，也需該專家親自來港，認為國安委已考慮情況才作決定。3名國安法指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姬經考慮後拒絕鄒的申請。

4名被告：支聯會、前主席李卓人(67歲)、前副主席何俊仁(72歲)，和鄒幸彤(39歲)，同被控一項煽動顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

案件編號：HCCC 155/2022