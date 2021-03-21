URSUS Fitness增6人染疫　無源頭的士司機初步確診　藍灣半島交更

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-21 18:39

第四波疫情未平，西營盤健身中心URSUS Fitness再有1人從檢疫中心確診，累計有142人染疫以及5人從檢疫中心初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，群組已經穩定下來。另外初步確診有一名是感染源頭不明的日更的士司機。

▼西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

URSUS Fitness今日再有一名客人中招，他在檢疫中心呈交的樣本對新冠病毒呈陽性。張竹君表示，該群組累計有142人中招，分別為7名員工、91名客人及44名患者密切接觸者，另外今日有超過10宗初步陽性個案，健身群組佔5宗，同樣已在檢疫中心被隔離。

張竹君認為，雖然健身群組仍然有新個案確診，但都已被隔離，相信爆發已經穩定下來，雖然未能確定他們進入檢疫中心前，有無感染他人，不過現時未有太多源頭不明個案，而位於啟德社區會堂的個案追蹤指揮中心，有200人分兩至三更工作。

一名紅的的士男司機初步確診，其感染源頭不明。（資料圖片）

另外初步陽性個案中，包括一名71歲市區的士日更男司機，在藍灣半島交更。張竹君表示，其感染源頭不明，間中替假駕駛車牌LE7673的士，家住小西灣邨瑞樂樓，平日大多在家進餐，無高風險因素，3月15日食欲不振、17日最後上班，其家人及夜更同事都要檢疫，的士亦有用「安心出行」，收到通知的乘客亦可去檢測。