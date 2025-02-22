深圳灣口岸舉行全運會馬拉松測試賽　周日凌晨2時至早上11時封閉

第十五屆全國運動會跨境馬拉松測試賽將於明日（23日）舉行。運輸署今日（22日）再提醒市民，為配合測試賽，深圳灣口岸出入境通關服務於明日凌晨2時至上午11時暫停，並禁止旅客及車輛進入口岸；持有深圳灣口岸通行許可證的跨境車輛（貨車、客車及私家車），可於暫停賽事當日使用落馬洲、香園圍及文錦渡口岸出入境。



在該段時間，深圳灣公路大橋、港深西部公路及廈村交匯處將實施臨時管控。臨時管控期間，元朗公路東行、元朗公路西行及廈村路所有車輛禁止駛入深圳灣公路大橋、港深西部公路及廈村交匯處。



測試賽期間部分路段要封路。

跨境直通巴士、專營巴士、專線小巴、市區及新界的士暫停

運輸署表示，經深圳灣口岸來往香港和內地的跨境直通巴士、來往深圳灣口岸的本地公共交通服務包括專營巴士、專線小巴、市區及新界的士將會在上述時段暫停服務。有關專營巴士公司和專線小巴營辦商會在各路線的站點張貼通告，通知受影響乘客。

運輸署籲改用東鐵羅湖及落馬洲站及其他陸路口岸

署方提醒旅客應選擇其他口岸前往深圳。跨境旅客應盡量使用東鐵綫經羅湖及落馬洲站前往深圳；而元朗、屯門及天水圍一帶居民，可考慮使用九巴第B1及B9號線前往落馬洲站及香園圍管制站，又或於新田交匯處轉乘皇巴前往深圳。深圳灣口岸的公共運輸服務預計於上午11時，當深圳灣口岸恢復通關後逐步恢復營運。

全運會馬拉松測試賽將於本月23日舉行，賽事將以深圳灣大橋爲賽道，所以深圳灣口岸將於該日凌晨2時至上午11時關閉。（資料圖片/吳美松攝）

持有深圳灣口岸有效封閉道路通行許可證的跨境車輛（貨車、客車及私家車），可於賽事當日，根據相關口岸的通關服務時間，使用落馬洲、香園圍及文錦渡口岸出入境。上述特別安排將於深圳灣口岸重開後終止。

運輸署預計通往落馬洲支線鐵路站公共運輸交匯處、落馬洲／皇崗、文錦渡及香園圍口岸的道路，包括新田交匯處、新深路及落馬洲路等，會車多繁忙。而深圳灣口岸的通關服務預計於約上午11時全面恢復正常運作，預計屆時交通亦會比較繁忙。警方將視乎各區的交通情況，部署適當人手及於受影響的口岸和相關路段實施相應的人流管制措施或特別交通安排。

運輸署呼籲跨境及本地旅客及早計劃行程，盡量使用公共運輸服務，避免在有關時段駕車前往各跨境口岸以免交通擠塞及造成不必要的延誤。深圳灣口岸的具體重開時間或因應賽事進程而更改，請市民留意電台、電視台或「香港出行易」流動應用程式發放的最新交通消息。