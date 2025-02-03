年初五｜長假結束97.7萬人次出入境　深圳灣返港擁擠巴士等一小時

農曆新年長假期結束，於周日（2月2日）年初五，各口岸共97.7萬人次出入境。入境處表示，截至晚上9時，入境人次約60.6萬，出境則有37.1萬人次。內地民眾在網上表示，深圳灣口岸於傍晚起一度擁擠，往市區巴士站大排長龍，人頭湧湧。有準備回港上班的內地民眾說，晚上約7時等巴士一個小時還沒上到車。至於其他陸路口岸則整日大致順暢。



▼2月2日年初五 民眾經深圳灣口岸返港▼



內地民眾返港開工：排隊憋著尿等了一個鐘還沒上車

有內地民眾在社交平台稱，假期後返港準備上班，但跨境巴士站大排長龍。其中，中旅赴港島的巴士「賣超多票，我排隊憋著尿等了一個鐘還沒上車！！！」發帖者稱，由於香港周一恢復上班，相信當晚大部份經深圳灣口岸返港者，都是為了上班的內地人或香港居民。

發帖者抱怨，「晚上7時過關，8時才坐上中旅的車，中間憋著尿都沒敢耽誤 。」她估計可能因周日是返程高峰，令跨境巴士繁忙，但料周一（3日）人潮也不會太少，「我很多內地同事準備明天（3日）、後天（4日）才過來（香港）上班。」她因此呼籲：「春運不要選中旅啊，打工姐妹們。」

▼2月2日年初五 民眾經深圳灣口岸返港▼



其他口岸稱大致順暢

根據入境處統計，於傍晚一度湧現人潮的深圳灣口岸，截至昨晚9時，全日有逾9.5萬人次入境，當中香港居民佔逾7萬人次，內地旅客有近2.4萬人次。出境人次則逾4.2萬人次，香港居民佔近2.7萬人次，內地旅客逾1.4萬人次。

有其他網民說：「早上過深圳灣都有點多人，沒想到晚上人更多。」有人指傍晚5時許出現人潮，期間口岸一度限制人流，過關約半小時至40分鐘。有人稱：「香港假期結束了，回來上班上學的。」不過，至晚上9時許，有網民反映深圳灣口岸已恢復暢通。 至於羅湖等其他口岸，不少網民均稱大致順暢。

▼2月2日年初五 民眾經西九龍高鐵站回港▼



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截至晚上9時 60.6萬人次入境

入境處數據顯示，截至昨晚9時，60.6萬人次的入境者中，超過42.3萬人次為香港居民，以經羅湖口岸的8萬人次最多，其次為深圳灣口岸；來港的內地旅客則超過16.1萬人次，以經高鐵西九龍站的3.1萬人次最多，其次為落馬洲支線的約3萬人次，羅湖口岸為2.7萬人次。

出境方面，逾37.1萬離港人次中，香港居民佔逾19萬人次，以經羅湖口岸的3.58萬人次最多，其次落馬洲支線以3.56萬人次；內地旅客則有14萬人次，以經高鐵西九龍站的約3萬人次最多。

▼2月1日年初四 大批北上旅遊的港人經蓮塘/香園圍口岸回港▼

