香港賽駒「浪漫勇士」遠赴沙特　首戰泥地賽屈居第二

香港馬王「浪漫勇士」本港時間周日（23日）凌晨1時40分在沙特阿拉伯安都拉茲馬場，出戰一級賽沙特盃，和其餘13匹良駒在泥地競逐，「浪漫勇士」首次角逐泥地賽事，在這場國際級1800米泥地賽屈居第二。



「浪漫勇士」首次角逐泥地賽事。（香港賽馬會直播截圖）

一級賽沙特盃（1800米泥地）總獎金高達2,000萬美元（約1.5億港元），是目前全球獎金最高的賽事，加上由練馬師沈集成訓練的「浪漫勇士」之前沒有出戰過泥地賽，引來馬迷關注，期待「浪漫勇士」能夠再創佳績。

本港時間周日（23日）凌晨1時40分，「浪漫勇士」在騎師麥道朗胯下，在沙特阿拉伯安都拉茲馬場角逐出道以來首仗泥地賽，一開始時，「浪漫勇士」蓄勢待發急奔，但未能搶到頭位，之後14匹良駒一起疾跑，去到賽事一半時，「浪漫勇士」仍佔頭數名，並在外疊搶跑，「浪漫勇士」隨後在直路開始真正發力，一馬當先首度領先，更和排第二的「青春永駐」保持一定距離，但「青春永駐」同樣發力，後勁凌厲，去到最後200米時超前，最終在終點搶先贏得賽事，「浪漫勇士」屈居第二。

「浪漫勇士」揚威傑貝哈特錦標，取得中東之行首勝，刷新美丹馬場的草地1800米場地紀錄時間。（香港賽馬會提供圖片）

「浪漫勇士」上仗遠征杜拜出戰一級賽傑貝哈特錦標，刷新美丹馬場的草地1800米場地紀錄時間取得勝利，當時牠已經成為香港首匹賽駒在四個享負盛名的賽馬地區揚威十項一級賽冠軍，包括中國香港、澳洲、日本及杜拜，累積獎金也增至近1.8億港元，獎金已經冠絕全球。

經過今次賽事後，「浪漫勇士」的戰績累計至24戰18勝，追平三屆香港馬王「金鎗六十」十奪一級賽冠軍的紀錄。