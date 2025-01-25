「浪漫勇士」揚威杜拜　好拍檔麥道朗與練馬師沈集成談牠的下一站

「浪漫勇士」再創香港賽馬歷史新一頁。馬會表示，這匹由沈集成訓練的佳駟今日凌晨（25日）在騎師麥道朗胯下，在杜拜美丹馬場攻下一級賽傑貝哈特錦標（1,800米），並刷新美丹馬場的草地1,800米場地紀錄時間。

此戰，「浪漫勇士」一度被領頭馬放甩10個馬位，但牠的好拍檔麥道朗大讚「浪漫勇士」可應對任何狀況，即使不利形勢都會交出應有水準，至於中東遠征之旅下一站，「浪漫勇士」會轉戰沙特盃這項全球獎金最高泥地大賽，麥道朗說：「對牠（浪漫勇士）來說在截然不同場地上角逐是個嶄新嘗試，但我只知道一點，牠定必全力以赴，盡力交出上佳表現.....我定會與牠一同面對這個挑戰。」



香港馬匹「浪漫勇士」在美丹攻下一級賽傑貝哈特錦標（1,800米），並刷新美丹馬場的草地1,800米場地紀錄時間。（馬會提供圖片）

「浪漫勇士」累積獎金增至近1.8億港元

馬會指出，獲得這場勝仗後，「浪漫勇士」將本身的戰績改寫為23戰18勝，同時追平「金鎗六十」十奪一級賽冠軍的紀錄。「浪漫勇士」在今賽中拋離對手四個半馬位率先衝線，所造出的頭馬時間為1分45.10秒，而「不露聲色」及「好威童子」分別跑獲亞軍及季軍。這也是這匹香港馬王繼香港、日本及澳洲後，在第四個賽馬國家及地區贏得一級賽頭馬。

現為世界贏得最多獎金賽駒「浪漫勇士」，同時將服役以來的累積獎金增至近1.8億港元。

今日跑至最後四百米牠仍落後放頭馬「量時度力」一度有十個馬位之遙，但馬兒最終展現凌厲後勁，後上奪冠。

騎師麥道朗說，「浪漫勇士」出閘反應敏捷，沿途跑來不慌不忙。（馬會提供圖片）

騎師麥道朗：「浪漫勇士」遇到不利形勢都會交出應有水準

麥道朗曾夥拍出自父系「勝利喝采」的「浪漫勇士」，在滿利谷攻下2023年一級賽覺士盾（2,040米），並於去年在東京競馬場勝出一級賽安田紀念賽（1600米）。馬兒本身也在另外八項一級賽中掄元，所以他說即使「量時度力」一度在今日的賽事中大幅領先，他毫不擔心。

「浪漫勇士」今日賽前在馬匹亮相圈曾一度顯得有點急躁（馬會提供圖片）

他表示，轉直路彎時，留意到放頭馬與浪漫勇士距離甚遠，但牠的走勢十分理想，其後更完成任務。「我對牠的演出感到欣喜，牠出閘反應敏捷，沿途跑來不慌不忙，我對牠充滿信心......牠可以應對任何狀況，即使遇不利形勢，牠都會交出應有水準。無論遇上任何步速、角逐何等途程，牠都能夠一一應付。」

「浪漫勇士」今日賽前在馬匹亮相圈曾一度顯得有點急躁，麥道朗認為這一點反而令他有點顧慮。「馬兒上次出賽後休息了一段時間，所以牠行圈時看來太有新鮮感，這令我感到擔心，但牠之後前往起步點時已安定下來，這令我放心一點。」

「浪漫勇士」下仗將於2月22日在維雅德角逐一級賽沙特盃（1,800米泥地）。（馬會提供圖片）

「浪漫勇士」下仗將於2月22日在維雅德角逐一級賽沙特盃（1,800米泥地）。跑過沙特盃後，牠應會重返美丹，於4月5日出爭一級賽杜拜世界盃（2,000米泥地）或一級賽杜拜草地大賽（1,800米草地）。

當提及「浪漫勇士」下次由草地轉戰沙特盃這項泥地大賽時，麥道朗說，真的不知道牠能否應付，因為對牠來說，在截然不同的場地上角逐是個嶄新嘗試，「但我只知道一點，牠定必全力以赴，盡力交出上佳表現。牠最終能否勝出，我也不太肯定，但我定會與牠一同面對這個挑戰。」

練馬師沈集成（右三）對「浪漫勇士」今日的表現亦非常滿意。（馬會提供圖片）

練馬師沈集成：「浪漫勇士」加速力強 十分聽從騎師陣上指示

練馬師沈集成表示，「浪漫勇士」真是一匹出眾的佳駟，質素甚高，本身易於訓練及照顧。「（賽事舉行時）我毫不擔心，因為我對麥道朗完全信任。他是一位世界級騎師，掌握賽事步速形勢十分出色，因此我完全沒有任何顧慮。」他指「浪漫勇士」加速力強，也十分聽從騎師在陣上向牠發出的指示，其後勁亦非常凌厲。

練馬師沈集成（左二）對「浪漫勇士」今日的表現亦非常滿意。（馬會提供圖片）

今日在美丹上陣的麥道朗在較早場次也能摘下頭馬，他憑著其首匹坐騎「猛步」攻下二級賽奧費希迪堡錦標（1400米）。「猛步」在該賽中締出1分21.04秒的新場地紀錄。之後騎者再策Keffaaf勝出尾場的2810米三級賽，完成是日三捷。