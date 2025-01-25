香港賽駒「浪漫勇士」揚威杜拜　勝出一級賽　刷新1800米路程紀錄

香港馬王「浪漫勇士」再創香港賽馬歷史新一頁，周五（24日）晚在杜拜美丹馬場角逐總獎金達185萬迪拉姆的傑貝哈特錦標，結果輕鬆勝出這場1800米的國際一級賽。並刷新美丹馬場的草地1800米場地紀錄時間。



麥道朗策騎的「浪漫勇士」揚威傑貝哈特錦標 取得中東之行首勝。(香港賽馬會提供圖片)

由練馬師沈集成訓練的「浪漫勇士」今日凌晨（1月25日）在騎師麥道朗胯下，在美丹以極出色姿態攻下一級賽傑貝哈特錦標（1800米），並刷新美丹馬場的草地1800米場地紀錄時間。

根據資料，獲得這場勝仗後，「浪漫勇士」將本身的戰績改寫為23戰18 勝，同時追平「金鎗六十」十奪一級賽冠軍的紀錄。「浪漫勇士」在今賽中拋離對手四個半馬位率先衝線，所造出的頭馬時間為1分45.10秒，而「不露聲色」及「好威童子」分別跑獲亞軍及季軍。這也是這匹香港馬王繼香港、日本及澳洲後，在第四個賽馬國家及地區贏得一級賽頭馬。

「浪漫勇士」揚威傑貝哈特錦標 取得中東之行首勝，並刷新美丹馬場的草地1800米場地紀錄時間。(香港賽馬會提供圖片)

現為世界贏得最多獎金賽駒「浪漫勇士」，同時將服役以來的累積獎金增至近一億八千萬港元。

出自香港國際馬匹拍賣會的「浪漫勇士」，已在世界多國取得佳績。今日跑至最後四百米時，牠仍落後放頭馬「量時度力」一度有十個馬位之遙，但馬兒最終展現凌厲後勁，後上奪冠。

騎師麥道朗讚賞「浪漫勇士」可以應對任何狀況，即使遇不利形勢，牠都會交出應有水準。(香港賽馬會提供圖片)

騎師麥道朗說：「轉直路彎時，我留意到放頭馬與我們距離甚遠，但牠（『浪漫勇士』）的走勢十分理想，其後更完成任務。我對牠的演出感到欣喜，牠出閘反應敏捷，沿途跑來不慌不忙，我對牠充滿信心。」

「牠可以應對任何狀況，即使遇不利形勢，牠都會交出應有水準。無論遇上任何步速、角逐何等途程，牠都能夠一一應付。」

「浪漫勇士」今日賽前在馬匹亮相圈曾一度顯得有點急躁，麥道朗認為這一點反而令他有點顧慮。

練馬師沈集成對「浪漫勇士」今日的表現亦非常滿意。他說：「牠真是一匹出眾的佳駟，此駒質素甚高，本身易於訓練及照顧。（賽事舉行時）我毫不擔心，因為我對麥道朗完全信任。他是一位世界級騎師，掌握賽事步速形勢十分出色，因此我完全沒有任何顧慮。」

「浪漫勇士」下仗將於2月22日在維雅德角逐一級賽沙特盃（1800米泥地）。跑過沙特盃後，牠應會重返美丹，於4月5日出爭一級賽杜拜世界盃（2000米泥地）或一級賽杜拜草地大賽（1800米草地）。