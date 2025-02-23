全運會馬拉松測試賽｜參賽者完成港段賽道　深圳灣口岸11時起重開

第十五屆全國運動會跨境馬拉松測試賽於今早（23日）舉行。為配合測試賽，深圳灣口岸出入境通關服務於今日凌晨2時至上午11時暫停，並禁止旅客及車輛進入口岸。全國運動會統籌辦公室主任楊德強表示，有關香港路段的賽事已完成，深圳灣口岸將於早上11時起逐步恢復服務，並預料初期交通較為繁忙，呼籲準備前往深圳灣口岸的人士，須注意提早計劃行程。



第十五屆全國運動會跨境馬拉松測試賽於今早（23日）舉行，選手早上順利通過香港賽道。(周令知攝)

深港馬拉松暨全運會馬拉松測試賽今日舉行，全運會香港賽區統籌辦公室主任楊德強表示，香港賽段已順利完成，所有參賽者已離開港路段賽道。他稱，今次賽事總共有38名運動員參與，當中3男3女是香港代表，所有選手於早上9時12分前、即比賽開始2小時內已離開香港境內，時間與預計大致相同。

全運會香港賽區統籌辦公室主任楊德強表示，香港賽段已順利完成，所有參賽者已離開港路段賽道。(周令知攝)

他又指，深圳灣口岸關閉期間，各口岸通關情況暢順，預計深圳灣口岸會於早上11時起逐步恢復服務，並預料通關初期較為繁忙，呼籲旅客及準備前往深圳灣口岸人士，盡早規劃行程及留意交通情況。

全運會馬拉松測試賽今早舉行，有關香港路段賽事已結束，深圳灣口岸將於早上11時起逐步恢復服務。（資料圖片/吳美松攝）