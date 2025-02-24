太空油｜未成年少女服後斷片遭性侵　中年女出現荷爾蒙失調要剃鬚

俗稱「太空油」的毒品近年在港興起，其主要成份依托咪酯已被政府刊憲列為危險藥物。醫管局香港中毒控制中心去年收到逾130宗，懷疑吸食太空油後往公立醫院求助的個案，當中3人死亡。中心指，約25%求助者為未成年人，最年輕僅11歲。有未成年少女吸食後斷片，遭多人性侵，需接受傳染病檢驗和治療；亦有中年女性因吸食太空油，導致雄性荷爾蒙急升，每3日就要剃鬚。



香港中毒控制中心在2024年共收到超過130宗懷疑吸食太空油後往公立醫院求助個案，主要涉及15至20歲，以及35至45歲群體。當中約25%為未成年人，最年輕求助者只有11歲。

中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君表示，吸食太空油可導致人體電解質不正常，或可致死。（梁鵬威攝）

中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君表示，吸食太空油可導致人體電解質不正常，或可致死。他指，在收到的求助個案中，有一半人血鉀低於正常水平，更有3人懷疑因吸食太空油導致死亡，其年齡均為55歲以下，並且有吸食其他毒品。

此外，張耀君指吸食該毒品亦可使人神志不清，導致「斷片」，容易發生不幸事件。他舉例，有未成年女求助者在濫用太空油後「斷片」，遭多人性侵，需接受傳染病檢驗和治療；也有年輕男性在清醒後，發現身體多處有不明傷痕，而且吸食份量愈來愈多，停藥後會出現暴力傾向。

張耀君續稱，吸食太空油亦會影響腎上腺的荷爾蒙分泌，令吸食者的雄性荷爾蒙增加，女性吸食者有可能出現月經紊亂，甚至外陰變形的情況。他指，有中年女性因吸食太空油，導致腎上腺腫脹，雄性荷爾蒙過高，出現月經紊亂、脫髮問題，其聲音亦變得低沉，更要每隔3日便需剃鬚。

他強調，太空油屬鎮定劑類毒品，依賴性強，難以戒斷。他呼籲市民如發現吸食者行為及精神狀態異常，應陪同患者前往急症室求診，亦切勿以身試法去接觸太空油。他又指，中心及多個政府部門自去年8月起舉辦多場禁毒活動，求助數字在1月至10月均呈上升趨勢，其後便沒有再升，稱「大家做嘅嘢係有成效。」