太空油｜海關去年偵破19宗　檢23.5公斤拘15人　貨運入口印度佔多

政府日前刊登憲報，將俗稱太空油的依托咪酯及三種類似物列為毒品。海關關長陳子達今日（18日）表示，海關去年共偵破19宗太空油毒品案件，檢獲23.5公斤依託咪酯，以及202粒懷疑含有依託咪酯的煙彈，共拘捕15人，過往有不法分子透過貨運渠道運毒，其中由印度入口貨物佔多。他指，依託咪酯被列入毒品後，海關將遵循危險藥物條例檢控。



海關今日舉行2024年工作回顧，關長陳子達表示，去年共偵破1363宗毒品案件，與前年相約。（黃寶瑩攝）

去年檢6.3噸毒品 拘366人升24%

海關今日舉行2024年工作回顧，關長陳子達表示，去年共偵破1363宗毒品案件，與前年相約；檢獲毒品數量為6.3噸，數量則下跌33%；共拘捕366人，較前年上升24%。海關去年偵破39宗市值超過1000萬元的大型毒品案件，較前年下跌35%。此外，海關去年偵破113宗透過航空旅客渠道的毒品案件，按年上升38%，檢獲毒品數量為988公斤，上升1.9倍。

海關今日舉行2024年工作回顧，關長陳子達表示，去年共偵破1363宗毒品案件，與前年相約。（黃寶瑩攝）

檢23.5公斤太空油及202粒煙彈

海關去年共偵破19宗太空油案件，檢獲23.5公斤依託咪酯，以及202粒懷疑含有依託咪酯的煙彈，共拘捕15人。他表示，海關人員加強情報分析，揀選來自高風險地區的旅客和貨物，透過拉曼光譜分析儀和離子分析儀等儀器偵查。

他解釋，過往有不法分子透過貨運渠道運毒，其中由印度入口貨物佔多，所檢獲的依託咪酯原材料數量由數公斤至十多公斤不等。

旅檢方面，海關會加強檢查攜帶電子煙入口的旅客，根據過往案件，大部分攜帶含有太空油電子煙的旅客為自用，他相信海關執法行動會加強阻嚇作用。他又指，依託咪酯被列入毒品後，海關將遵循危險藥物條例檢控，其罰則亦會提高。