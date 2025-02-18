太空油修例後警拘16人　首破製毒工場拘1男　檢依托咪酯等值$80萬

政府已於2月14日刊憲，將毒品太空油的主要成份依托咪酯，以及3種類似化學物異丙帕酯、美托咪酯、丙帕酯列為危險藥物，短短4日已拘捕16人。警方昨日（17日）則偵破修例以來，首宗製造太空油毒品案件，揭發有人在火炭一工廈的70呎「板間房」製毒，拘捕一名26歲無業漢，檢獲1.6公升液態依托咪酯、308粒太空油毒品煙彈、33公升香味甘油及大批製毒工具，毒品市值約80萬元。被捕男子會被落案起訴，明日（19日）在沙田裁判法院提堂。



警方在火炭一工廈單位，搗破太空油毒品製造工場，檢獲一批液態依托咪酯、香味甘油、太空油毒品煙彈和製毒工具。（左朗星攝）

毒品調查科高級警司陳江明表示，探員昨日在在火炭一工廈執行反毒品行動，截查一名由一個單位步出的本地男子，在他手持的紙盒內，檢獲100粒懷疑載有太空油毒品的煙彈。探員隨即押解該名男子，返回其租用的單位搜查，再起獲約1.6公斤液態依托咪酯、308粒載有太空油的煙彈和約33公斤香味甘油；亦在單位內發現製毒工具，包括煮食爐、量杯、針管、電子磅及大量未使用的煙彈。檢獲的液態依托咪酯和甘油，估計共可製作約1,600粒太空油煙彈，市值約80萬元。

從警方展示的證物可見，檢獲的甘油有多種不同香味，包括士多啤梨、提子、荔枝、水蜜桃、茉莉、可樂等。

警方在火炭一工廈單位，搗破太空油毒品製造工場，檢獲一批液態依托咪酯、香味甘油、太空油毒品煙彈和製毒工具。圖為檢獲的懷疑液態依托咪酯。（左朗星攝）

警方調查顯示，涉案面積約70呎的工廈「板間房」，已營運約一個月，屬一個太空油毒品土法製造中心，毒販會在單位內，將甘油加入液態依托咪酯加熱攪勻，之後以針筒將混合物注入煙彈，製成太空油毒品煙彈後分銷，手法簡陋粗劣，工場內亦沒有任何衛生或防護設施。

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警方相信毒販會將液態依托咪酯和香味甘油混合加熱，再注入煙彈製成太空油毒品煙彈。（左朗星攝）

涉案26歲姓林男子報稱無業，涉嫌販運危險藥物及製造危險藥物被捕。警方相信他是受聘收集依托咪酯，將其加工成太空油毒品及派貨。他會被暫控各一項販運危險藥物及製造危險藥物罪，明日於沙田裁判法院提堂。警方相信今次行動已瓦解一個太空油毒品土法製毒工場，堵截該批毒品流入市面。陳江明指調查會繼續進行，尤其針對涉案依托咪酯及製毒工具來源，以求從源頭打擊販毒。

警方在火炭一工廈單位，搗破一個太空油毒品製造工場，檢獲一批液態依托咪酯、香味甘油、太空油毒品煙彈和製毒工具。（左朗星攝）

根據警方數字，2023年全年警方共處理7宗涉及依托咪酯的案件，拘捕8人，當中兩人為21歲以下青少年；惟去年相關案件急增，全年共有195宗，是2023年的近27倍，278人被捕，當中61人是21歲以下。

而政府在今年2月14日刊憲，將依托咪酯及其3種類似物異丙帕酯、美托咪酯、丙帕酯列為危險藥物以來。至2月17日的4天內，警方已偵破11宗相關案件，拘捕16人，包括兩名21歲以下青少年，並檢獲2.2公升液態依托咪酯、53毫克懷疑粉狀依托咪酯，以及909粒煙彈。

警方在火炭一工廈單位，搗破一個太空油毒品製造工場，檢獲一批液態依托咪酯、香味甘油、太空油毒品煙彈和製毒工具。（左朗星攝）

陳江明指出，警方自去年起，已留意到涉及太空油毒品的案件有上升趨勢，多次與不同部門、機構及傳媒，向市民講解這種新興毒品的危害，呼籲市民遠離太空油毒品。惟很多青少年低估吸食太空油的危害，因太空油多數以電子煙吸食而放下戒心，以為與吸食電子煙無異。惟事實上，吸食太空油毒品可導致頭痛、嘔吐、抽搐、意識不清等不良反應，至今本港已有最少3人疑因吸食太空油而死亡。

警方在火炭一工廈單位，搗破一個太空油毒品製造工場，檢獲一批液態依托咪酯、香味甘油、太空油毒品煙彈和製毒工具。毒品調查科高級警司陳江明交代案情。（左朗星攝）

警方重申，太空油毒品已被列為受管制的危險藥物，販運及製造太空油毒品均為嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪最高可判終身監禁及罰款500萬元。警方會繼續加強情報搜集及執法，打擊太空油毒品帶來的社會禍害。