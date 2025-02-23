香港新聞工作者聯會辦穗港澳新聞杯足球賽　邀貴州村超足球隊參與

香港新聞工作者聯會今年以東道主身份，主辦第18屆穗港澳新聞杯足球賽。新聞杯自2004年首辦，今年更請來甚具人氣的貴州村超足球隊參與其中。



政務司副司長卓永興今日（23日）出席2025穗港澳新聞界新春團拜及穗港澳新聞杯足球聯誼賽暨貴州村超足球聯誼賽頒獎禮，致辭時形容中國在蛇年的開局「令人振奮」，又表示廣州、香港、澳門三地的新聞媒體必須攜手合作，向世界說好三地和國家的故事。



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卓永興形容蛇年的開局「令人振奮」，先是DeepSeek以低成本推出高性能AI模型，轟動全球科技界，再有宇樹科技的人形機器人在春晚表演秧歌舞，加上《哪吒2》自大年初一上映以來，票房至本月19日已突破124億人民幣，登頂全球動畫電影票房榜首，是全球票房第八高的電影。

貴州村超足球聯誼賽圖輯：

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卓永興他表示，國家主席習近平在全國宣傳思想工作會議及中共第20次全國代表大會明確提出，要着力加強國際傳播能力建設、促進文明交流互鑑。他認爲所有傳媒都共同肩負「講好中國故事」的任務，而廣州、香港、澳門的新聞媒體必須攜手合作，以準確、多維度、公正、生動的報道，記錄時代的足跡、彰顯國家的成就，向世界說好三地和國家的故事。