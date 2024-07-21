01直擊首支香港球隊亮相貴州村超決賽　3校中學生與榕江青年對決

2023年，鄉村足球聯賽貴州「村超」火遍全網、火出國門，成為中國的體育文化名片，並在2024年繼續保持火熱。7月20日，2024年貴州「村超」總決賽在貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣舉行。



本次村超決賽日（7月20日）賽程中，由《香港01》帶隊的香港中學聯隊與榕江一中的學生進行友誼賽，正式拉開決賽日的帷幕。值得關注的是，今次友誼賽是首次有來自香港的足球隊參與村超決賽的正規賽程，也是首次有香港中學生參與到村超賽事。



由《香港01》帶隊的香港中學聯隊與榕江一中的學生進行友誼賽。（蘇煒然攝）

由《香港01》帶隊的香港中學聯隊與榕江一中的學生進行友誼賽。（蘇煒然攝）

中午12:30分，香港中學聯隊球員在場外準備排隊步入球場時，閘口處正在排隊的各地群眾見此，十分友好地開始為來自香港的同學們加油。

下午13:30分，村超賽場已有超萬人進場等待比賽開始。此時賽前巡遊亦正式開始，榕江一中作為東道主隊率先出場；緊接著香港中學聯隊的3校代表拉起橫幅，在全場觀眾的歡呼中出場。

香港中學聯隊球員步入球場。（蘇煒然攝）

香港中學聯隊球員步入球場。（蘇煒然攝）

由《香港01》帶隊的香港中學聯隊。（蘇煒然攝）

現場解說為全場萬名觀眾介紹，「香港中學青年聯隊」的球員由香港世界龍岡學校劉皇發中學、保良局朱敬文中學、迦密愛禮信中學三校學生組成；3校啦啦隊也在中場休息時帶來Beyond的《海闊天空》和《喜歡你》2首歌曲，是本次2024年第二屆村超決賽日的首個開場表演。

香港中學聯隊啦啦隊在村超球場作決賽日的首個開場表演。（蘇煒然攝）

香港中學聯隊首發上場的11位同學。（蘇煒然攝）

本次與「香港中學青年聯隊」對陣的是榕江一中，是村超青年賽的一支勁旅，其中更有幾位隊員為村超正式球員。此次友誼賽共45分鐘。

下午14:00，在炎炎烈日和現場萬名觀眾的熱烈氣氛中兩隊正式亮相入場。來自保良局朱敬文中學的4號黃晞在開場時說，很期待比賽開始，希望上場能有好的表現。兩隊握手交換紀念禮品後，上半場開波。

保良局朱敬文中學的4號黃晞。（蘇煒然攝）

香港中學聯隊雖然都是年齡僅13至17歲小球員，但上場後毫不怯場。對方進攻猛烈，香港中學生死死守住防線，尤其13歲的龍門朱珀賢同學多次撲出對方進攻球；現場解說亦讚嘆，15歲的右前鋒黃柏軒更是在對方半場造成威脅。

比賽開始近4分鐘時，主場作戰的榕江一中的20號球員楊浚突破香港隊員防守，成功打入一球，成為今年村超決賽首個進球。不過，香港中學聯隊亦有收穫，24號球員黃柏軒在壓制對方時，造成榕江一中後衛失誤踢進「烏龍波」。

香港中學聯隊與榕江一中的學生進行友誼賽。（蘇煒然攝）

香港中學聯隊與榕江一中的學生進行友誼賽。（蘇煒然攝）

香港中學聯隊與榕江一中的學生進行友誼賽。（蘇煒然攝）

香港中學聯隊與榕江一中的學生進行友誼賽。（蘇煒然攝）

45分鐘比賽結束，香港中學聯隊雖以3:1惜敗榕江一中，但同學們在貴州榕江賽場上展示了最好的香港精神，即使摔破膝蓋、被球正中踢倒，仍未放棄。榕江一中的球員亦展現出東道主的友好；兩地學生用力比拼、用心交友。全場觀眾也將他們最熱烈的掌聲喝采送給作為客人的香港中學聯隊。

香港中學聯隊與榕江一中的學生進行友誼賽。（蘇煒然攝）

香港中學聯隊與榕江一中的學生進行友誼賽。（蘇煒然攝）

香港中學聯隊與榕江一中的學生進行友誼賽。（蘇煒然攝）

香港中學聯隊與榕江一中的學生進行友誼賽。（蘇煒然攝）

現場氣氛熱烈。（蘇煒然攝）

香港中學聯隊與榕江一中的本場比賽亦獲「貴州村超」官方帳號在內地微博、抖音等各大平台同步直播，最高觀看量超20萬人；另外，還有進球影片、啦啦隊唱歌等段影片。

+ 6

香港中學聯隊和榕江一中為村超總決賽日拉開帷幕後，下午18時開始季軍賽、晚上20時黨相村和東門村開啟村超重頭戲冠亞軍賽事，經過激烈角逐，黨相村足球隊以5：0擊敗東門村足球隊，奪得總冠軍。