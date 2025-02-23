北上消費｜過年後港人恢復周末北上　昨錄36萬人次創今年新高

俗語說「一節淡三墟」，農曆新年過後港人周末北上人數一度回落至30萬人次以下，不過由本月中開始又回升，上周六（22日）有36萬人次北上，按周增加約1萬人次，比本月8日星期六增多8萬人次。內地旅客方面，昨有12.5萬人來港，跟元旦後的周末相若。



據入境處數字，昨日有44.4萬人次香港居民出境，比對上的星期六（15日）增加1.3萬人次，按周升3%。

撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境人數，有362,659人次經陸路、水路或高鐵前往內地，料以往深圳為主。當中11.3萬人經羅湖口岸北上，其次經落馬洲支線口岸，也有近9.6萬人，另有6.3萬人經深圳灣口岸向前海一帶，有4.6萬人次經香園圍/蓮塘口岸前往內地。

相比本月8日年十一只有282,818人次北上，昨日多出8萬人次，也比對上星期六的351,958多約一萬人次。

內地訪客旅港方面，昨日有12.5萬人次，較上周增加8,000人次，按周升6.4%。深圳居民一簽多行自去年12月恢復以來近三個月，本月錄得經港深相連口岸來港人數，開始從新年後低位回升，昨來港的內地旅客中，有65.1%、81,256人經羅湖、落馬洲支線、香園圍、落馬洲、文錦渡或深圳灣6個相連深圳口岸來港，為近三個周末高位。