控煙︱調查指禁加味煙或令七成酒吧客轉北上消費　打擊香港夜經濟

醫務衞生局去年6月公布控煙十招，惹來社會爭議，局長盧寵茂昨（9日）稱，今年4月將提交「控煙十招」予立法會審議。有團體上月就政策調查，八成受訪者稱措施會降低在本地酒吧消費意欲，近七成考慮北上到內地酒吧消費。酒吧業界指措施會加劇酒吧業的經營困難，打擊本地夜經濟及影響香港國際形象。



圖爲盧寵茂。（黃浩謙攝）

醫衞局局長盧寵茂昨透露，明年會先增加私煙罰則，及在完稅煙加標籤識別等，然後禁止非薄荷味類加味煙，再進一步禁薄荷味加味煙，但未有制定時間表，加味水煙亦會按此安排處理。

香港持牌酒吧會所聯會代表強調，內地及鄰近地區都沒有推行類似全禁加味煙及水煙措施，太極端控煙只會誤傷已經奄奄一息的香港夜經濟。（長遠煙草政策關注組提供）

長遠煙草政策關注組上月就「控煙十招」以問卷訪問514名酒吧顧客，有八成受訪者表示，若禁加味煙或加味水煙，會減少在本地酒吧消費意欲，近七成會考慮到內地酒吧消費。關注組指，現時夜經濟奄奄一息，推出禁加味煙是最差時機。

關注組調查顯示禁加味煙反催旺黑市 冀保留加味煙及加味水煙

另外，關注組上年七月「禁止加味煙會否催旺私煙」調查顯示，會因禁香煙口味選擇而戒煙的煙民僅佔極少數，大部分將轉投黑市。關注組召集人盧啟律稱，措施只會令黑市私煙問題更嚴重，呼籲政府適度控煙，保留加味煙及加味水煙選擇予成年煙民，以免進一步催旺黑市。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指，調查顯示這群有吸煙習慣的酒吧顧客有一定消費力，且多數是聯群結隊，若果因過份極端的控煙措施而意興闌珊，放棄在本地酒吧消費，對酒吧飲食業會造成很大打擊。

酒吧業界：將毀業界曙光 內地無類似措施

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁措施將毀滅業界曙光，打擊本地夜經濟及影響香港國際形象。他表示，「香港夜經濟不振，這是人所共知。酒吧業、零售業已沈寂數年，生意前景亦非常不樂觀」，促請政府暫緩推出太極端的控煙措施，吸引港人留港消費。他亦指出內地及類近地區皆無類似禁止加味煙及水煙措施，香港作為國際旅遊城市，控煙措施應靠近主要旅客來源地做法，太極端控煙只會誤傷香港夜經濟。