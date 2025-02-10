控煙︱調查指禁加味煙或令七成酒吧客轉北上消費 打擊香港夜經濟
撰文：林子慰
出版：更新：
醫務衞生局去年6月公布控煙十招，惹來社會爭議，局長盧寵茂昨（9日）稱，今年4月將提交「控煙十招」予立法會審議。有團體上月就政策調查，八成受訪者稱措施會降低在本地酒吧消費意欲，近七成考慮北上到內地酒吧消費。酒吧業界指措施會加劇酒吧業的經營困難，打擊本地夜經濟及影響香港國際形象。
醫衞局局長盧寵茂昨透露，明年會先增加私煙罰則，及在完稅煙加標籤識別等，然後禁止非薄荷味類加味煙，再進一步禁薄荷味加味煙，但未有制定時間表，加味水煙亦會按此安排處理。
長遠煙草政策關注組上月就「控煙十招」以問卷訪問514名酒吧顧客，有八成受訪者表示，若禁加味煙或加味水煙，會減少在本地酒吧消費意欲，近七成會考慮到內地酒吧消費。關注組指，現時夜經濟奄奄一息，推出禁加味煙是最差時機。
關注組調查顯示禁加味煙反催旺黑市 冀保留加味煙及加味水煙
另外，關注組上年七月「禁止加味煙會否催旺私煙」調查顯示，會因禁香煙口味選擇而戒煙的煙民僅佔極少數，大部分將轉投黑市。關注組召集人盧啟律稱，措施只會令黑市私煙問題更嚴重，呼籲政府適度控煙，保留加味煙及加味水煙選擇予成年煙民，以免進一步催旺黑市。
酒吧業界：將毀業界曙光 內地無類似措施
香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁措施將毀滅業界曙光，打擊本地夜經濟及影響香港國際形象。他表示，「香港夜經濟不振，這是人所共知。酒吧業、零售業已沈寂數年，生意前景亦非常不樂觀」，促請政府暫緩推出太極端的控煙措施，吸引港人留港消費。他亦指出內地及類近地區皆無類似禁止加味煙及水煙措施，香港作為國際旅遊城市，控煙措施應靠近主要旅客來源地做法，太極端控煙只會誤傷香港夜經濟。
控煙｜「辣招減辣」暫放生薄荷煙 倡禁煙團體：理解執法有困難控煙︱禁加味煙讓步 政府暫不禁薄荷煙 入境可帶20包完稅加味煙醫衞局約議員再商控煙 水煙、薄荷煙或有「生機」？｜政圈風聲約3成受訪港漂指民生規管越來越多、控煙嚴 議員倡控煙「減辣」未聞控煙加辣十招分拆交立會 湯修齊：控煙不會打擊經濟及旅遊業