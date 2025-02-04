北上消費｜新春港人AlipayHK內地消費翻逾倍　足跡擴展至廣東以外

AlipayHK數據顯示，今年農曆年初一至年初四期間，市道有好轉跡象，港人使用AlipayHK留港消費交易筆較去年同檔期增長近三成，其中零售和餐飲業務增長顯著。此外，隨著AlipayHK實現本地和跨境交通支付的全面打通，港人北上旅遊不再局限於廣東省，更擴展至上海、北京等城市，同時亦令去澳門遊玩更加方便，帶動在澳門消費人數增4成，無論本地抑或是跨境，整體消費氣氛暢旺。



港人北上熱潮持續升溫，消費範圍不僅限於廣東省，更擴展至上海、北京、福州、重慶、武漢等城市，其消費金額均較去年同檔期增長超過1倍。（網上圖片）

留港消費筆數也增近三成

根據港府早前數據顯示，今年年廿九至年初三期間訪港旅客增超過一成。而在年廿九至年初四期間，支付寶內地用戶在港消費人數逐日增加，花費最多在購買服飾、其次是珠寶首飾、生活雜貨及餐飲食肆。去年12月，外籍用戶使用Alipay+錢包在香港的日均交易筆數與11月相比增長近45%；而香港特色的百貨公司、便利店和快餐店最受歡迎。

隨著交通互聯互通的加速，港人北上熱潮持續升溫，消費範圍不僅限於廣東省，更擴展至上海、北京、福州、重慶、武漢等城市，其消費金額均較去年同檔期增長超過1倍。而最頻繁的場景是搭乘深圳公交地鐵，其次是高德call車和盒馬鮮生，交易高峰期在年初三及年初四。

港人北上消費範圍擴張 上海、北京、福州等成新興目的地

港人不僅北上旅遊，前往澳門人數亦顯著上升。農曆初一至初三，AlipayHK在澳門日均交易人數較去年同檔期增逾4成。AlipayHK目前已覆蓋澳門超過9成商戶，更可以使用AlipayHK搭乘澳門巴士、購買噴射飛航船票甚至支付港珠澳大橋通行費，在澳門搭車、行街、食飯、買手信，更可享優惠匯率。

去年上半年AlipayHK新增支持京東及拼多多港澳購物付款功能，令港人網購年貨有更多選擇，帶動交易筆數較去年年貨節增逾2成。

春節期間港人赴澳日均交易人數升逾4成

新春期間，AlipayHK的「財神車」在各區巡遊，與市民和旅客拜年，派發利是和風車，期間更為港人推出「10 A. Point兌換年貨優惠」及「全城鬥快數利是」小遊戲，派出總值超過百萬A. Point和精選禮券。過去一個月，近百萬用戶用A. Point兌換優惠、參與遊戲及當現金抵扣消費，其中使用A. Point兌換年貨優惠券總值超過港幣500萬元，優惠涵蓋網購、外賣、北上消費、交通、本地線下零售及餐飲等新春港人熱門場景。