情人節｜花墟花店嘆花價回到十年前　推「留港套裝」應對北上消費

今日（14日）是西方情人節，送花看似是指定應節行動，但有花店表示今日人流較以往少，今年生意下跌了約四成。另有花店早考慮市道等因素減少入貨量兩成，更為應對北上消費，推出售價680元的「留港套裝」中型玫瑰花束，冀薄利多銷，形容「留港套裝」花束的價錢已跌至十年前。



旺角花墟不少店鋪推出限定優惠促銷，部份中型玫瑰花束價錢約為300元至600元。（林子慰攝）

中型玫瑰花束價錢約為300元至600元

早上的旺角花墟，未見太多人流及購花者。不少花店推出限定優惠促銷，部份中型玫瑰花束價錢約為300元至600元；亦有店鋪擺滿節日花束，但未見「臨急抱佛腳」到來購花的市民。

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99支玫瑰花束平去年16%

有花店職員表示今年人流及生意比起往年差，下跌了約四成，鮮花零售價與平日相同兼比去年低。她舉例，99支玫瑰花束去年零售價為3000元，而今年下調500至2500元。該職員指出，因價錢便宜，故多了人購買如99支及52支的巨型玫瑰花束。

零售價為680元的「留港套裝」。（林子慰攝）

入貨量比以往少兩成 推680元的「留港套裝」盼薄利多銷

花店「卉豐花業」負責人梁嘉兒則表示雖然今日人流少過往年，但店鋪主打熟客及網客，故生意如預期。梁嘉兒表示近年市道不好，故入貨量比以往少兩成。她稱該店為應對客戶北上消費，推出零售價為680元的「留港套裝」，是5支偏大型的中國玫瑰配上少許襯花的中型花束，與十年前的零售價相若，期望薄利多銷。問及情人節花款是否有加價時，她回答今年花枝入貨價較貴，故部分花款比往年貴。