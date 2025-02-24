送貨員涉殺親女　女友在院聞雅思腦出血情況差　被告在超市買紅酒

送貨員涉虐殺3歲親女案續審，被告女友供稱，當日女兒雅思入院後，被告聲稱要為女兒準備入院用品而離開，醫生在被告離開後告知她，雅思有腦出血，但頭骨無爆裂，懷疑雅思曾被人劇裂搖晃，且已出血了一段時間，又指雅思情況很差，叫她有定心理準備。被告之後告知她正在超級市場買紅酒，她叫被告買平日喝大枝那種。律師問她為何那時仍叫被告買紅酒，女友稱因當時覺得很害怕，飲紅酒能令她冷靜。



被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱雅思）。

被告劉佳坪的女友梁小欣(圖)聞女兒腦出血後叫被告買平日大枝那種紅酒，她稱喝紅酒能令她冷靜。（朱棨新攝）

腦大量出血但頭骨無裂

被告女友梁小欣供稱，當日她與被告一同陪伴雅思入院，被告其後以回家收拾入院物資為由離開，當時醫生認為雅思的情況並不樂觀，叫她要有心理準備。醫生亦稱，他們認為雅思的傷勢可疑，因為其腦部大量出血、有抽筋及昏迷的情況，但腦掃描示顯她的頭骨無裂，亦無腫脹，與被告稱她從床上跌倒的受傷原因不吻合，醫生懷疑事件有機會涉及虐兒，院方已經報警。

疑曾遭人用力搖晃

醫生續指出，此情況出現的常見原因並非虐打，而是「chok」佢，因為人的大腦在頭骨中間，若遭人用力搖晃，腦袋便會在頭骨內「𠺘嚟𠺘去」，令血管受損和出血，因此他推斷雅思在過去兩星期腦內，已有積血情況，跌倒一刻的腦壓已經很高。

梁稱喝紅酒能令她冷靜

梁憶述，醫生當時告知她雅思的情況很差，要做開腦手術，她多次催被告快回醫院，被告稱正在超級市場買紅酒，梁回覆指：「如果你喺惠康，咁買返平時大枝嗰囉！」控方質疑，為何梁當時會叫被告買紅酒？梁解釋，因為醫生當時告訴她雅思要做開腦手術，她覺得很害怕，飲紅酒可令她冷靜。她指出，沒有叫被告必須要買到紅酒才回醫院，被告其後在醫院被警方拘捕。

開審前仍盼望事件非被告造成

梁稱，直到案件開審前，她仍盼望事件非被告做的，因為她不相信這是被告作為一個父親會做出的行為。梁又稱，雅思過世後約2星期，她與被告已斷絕來往。

雅思兩邊大腿內側均有瘀痕及紅印

控方提及雅思的傷勢，指出事發當日，雅思的兩邊大腿內側均有瘀痕及紅印。梁指這些瘀傷與平常在雅思身上所看到的不一樣，大腿上的傷痕為「一撻撻」，而平常的大多為手指印。在她記憶中，事發前一天她為雅思洗澡時，她身上並沒有這些傷痕。

案件編號：HCCC61/2022