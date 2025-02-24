Digital Art Fair主辦方稱因「無法控制因素」取消活動　全額退款

數字藝術博覽會（Digital Art Fair）原於下月26日至30日在香港西九文化區舉行，主辦方今（24日）指由於「無法控制因素」，被迫取消展覽（forced to cancel the fair）。其創辦人Gilian Howard指儘管面臨挑戰，仍想感謝所有支持者，會向購票人士全額退款。



數字藝術博覽會創辦人Gillian Howard在LinkedIn表示，團隊懷著悲傷和感激的心情宣布活動取消。她又稱，儘管處身具挑戰時期，仍想感謝活動的支持者和合作夥伴，並對活動取消深感抱歉。

活動原包括沉浸式藝術體驗、畫廊、Web 3.0和區塊鏈展示及研討會等，策展陣容包括多位國際知名藝術家，如Krista Kim、中國新媒體藝術家程然及土耳其數碼藝術先鋒 Refik Anadol 等。

旅發局網站原有介紹該活動，現時相關內容已下架。