11月起小童坐私家車須兒童座椅　運輸署：憂阻營運未擴至小巴的士

立法會早前通過修例，規定8歲以下及身高未達到1.35米的兒童，乘坐私家車時必須使用兒童束縛設備，11月1日生效。運輸署總工程師（道路安全及標準研究）胡建國表示，除了一般的安全椅，市面上還有其他設計，例如便於攜帶的安全帶調節器，建議家長出行時提前準備。



這次修例未有涵蓋的士、小巴等公共交通工具，運輸署解釋兒童在交通意外中受傷的個案，約半數都是乘座私家車。再加上不同年齡的兒童需要不同的束縛設備，如果要求公共交通工具配備，可能造成營運上的障礙。



11月1日起，8歲以下及身高未達到1.35米的兒童，坐私家車時須使用兒童束縛設備。

《2024年道路交通（安全裝備）（修訂）規例》早前獲立法會通過並刊憲，今年11月1日起，除非身高達1.35米，否則8歲以下兒童不論坐在私家車前排或後排座位，均須使用兒童束縛設備。8歲或以上或身高至少1.35米的乘客，則須使用兒童束縛設備或佩戴成人安全帶，否則司機不得在任何道路上駕駛私家車。

運輸署。（資料圖片）

運輸署總工程師（道路安全及標準研究）胡建國今早（25日）在電台節目表示，除了一般有坐墊和靠背的兒童安全座椅，現時市面上亦有其他設計的束縛設備，例如安全帶調節器、穿戴式背心等，只要標準符合法例要求就可以。

至於為何以8歲及1.35米身高作劃分，胡建國表示很多地區都使用此標準，而參考衞生署的圖表，8歲兒童平均1.35米高，坐在座位上雙腳能自然平放，安全帶亦「不會𠝹頸」。

若小童乘坐家長朋友的私家車，胡建國建議，家長可準備方便攜帶的安全帶調節器，「自己帶一套」，但重申刑責在於司機，如沒有安全設備就不應開車。至於如何界定免責的緊急情況，胡表示視乎個案而定，一般關乎生命情況，例如到急症室就診是合理辯解。

其他交通工具並沒有對兒童的相關規定，胡建國說根據過去交通意外數據，8歲以下兒童乘車時發生意外個案，有一半都是乘坐私家車時發生，公共交通工具的數字較低。至於的士，他指不同年紀或需不同設備，難以要求司機配備不同數目和種類，會對日常營運構成障礙。