的士亂局｜政府責任最大？運輸署長：打擊白牌車一直依法辦事沒變

的士業與網約白牌車爭議不休，運輸署及交通諮詢委員會今日（19日）與的士業界會面。業界會後宣佈取消3月5日罷駛行動，相信在行政長官監督下會對白牌車加強執法，又對引起市民不安致歉。



網約車攻港11年，政府對白牌車是否規管不足、規管得太遲？運輸署署長李頌恩表示，政府打擊白牌車一直依法辦事，沒有相關營業證而載客取酬就是違法，立場一直沒有轉變。她又表示今年內會定出網約車規管框架，會充份聆聽業界意見。



運輸署署長李頌恩表示，政府打擊白牌車一直依法辦事。（盧翊銘攝）

李頌恩：打擊白牌車一直依法辦事

今早會面後，香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭宣佈取消3月5日罷駛行動，又向廣大市民致歉。運輸署署長李頌恩之後見記者，認為會面有充份及建設性討論，業界與政府一貫立場一致，認為有需要規管網約車平台。她希望今年內定出規管網約車平台框架，會充份聆聽業界。

就打擊白牌車，李頌恩表示政府一直依法辦事，私家車沒有沒有出租車許可證就是非法載客取酬。去年為提高阻嚇力，提高相關罰則，政府與律政司亦正研究如何改善法例。

運輸署署長李頌恩表示，政府打擊白牌車立場沒有改變。（盧翊銘攝）

39%人認為政府最大責任 李頌恩：政府立場沒變

《香港01》早前進行網上問卷調查，就的士與白牌車之爭的困局，收集市民意見。在3日內有2,650名讀者參與投票，當中44%人認為，的士業界對今日局面有最大責任，但同時有39%人認為政府最大，相差只有5個百分點。

李頌恩被問到網約車攻港11年，政府對白牌車是否規管不足、規管得太遲，政府是否要負上一定責任。李頌恩表示，沒有相關營業證而非法載客取酬是違法的，立場一直沒有轉變，執法部門會執法，近年亦有提高罰則。

李頌恩：早上會議反映反方能理性表達

業界近年多次蘊釀罷駛，李頌恩被問到是否有責任防止下次再蘊釀類似行動。李頌恩表示，與的士業界溝通永遠都是運輸署署長及署方責任，認為雙方一直有良好溝通。她又說業界暫時沒有任何激烈的行動，今早會議反映各方能理性、有建設性地表達意見。

的士業與網約白牌車爭議不休，交諮會轄下工作小組今日（19日）分別與的士業及網約車平台會面。（黃浩謙攝）

交諮會：會面有充份及建設性討論

交通諮詢委員會主席張仁良指會上就如何規管白牌車有「好好交流」，反應正面，具建設性。他指網約服務與的士服務並沒有矛盾，交諮會會盡快向政府提交如何規管網約車的建議報告。

交通諮詢委員會主席張仁良指會上就如何規管白牌車有「好好交流」。（盧翊銘攝）