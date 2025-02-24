11.1起未滿8歲及身高1.35米以下兒童 坐私家車須強制用兒童座椅
撰文：林遠航
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《2024年道路交通（安全裝備）（修訂）規例》早前獲立法會通過並刊憲，規定8歲以下及身高未達到1.35米的兒童，坐在私家車時，須使用兒童束縛設備。運輸署今日（24日）提醒私家車司機，由今年11月起，兒童乘坐私家車時須使用兒童安全座椅等兒童束縛設備。
運輸署指，新法例規定，由今年11月1日起，8歲以下兒童除非身高達1.35米，否則不論坐在私家車前排或後排座位，均須使用兒童束縛設備；8歲或以上兒童或身高至少1.35米的乘客，則須使用兒童束縛設備或佩戴成人安全帶，否則司機不得在任何道路上駕駛私家車。
除傳統設計的兒童安全座椅外，市面上亦有各類便攜式兒童束縛設備，如安全帶調節器、穿戴式安全約束背心、可折疊幼兒增高座位等供選擇。
警方可向違反規定的司機發出230元定額罰款通知書；如案情嚴重則可交由法庭審理，最高罰款2000元。針對個別特殊情況，修訂規例提供兩項法定免責辯護，包括私家車司機有合理理由相信乘客已年滿8歲或身高達1.35米；或司機在緊急情況下接載兒童，例如緊急就診而未能趕及安排和使用兒童束縛設備。
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