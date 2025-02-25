陸運會．小食亭｜康文署要求學校通知「禁食」　老闆批與合約違背

早前葵青區一間小學在青衣運動場舉行陸運會期間，有老師禁止學生光顧小食亭，惟小食亭老闆指出，康文署合約寫明在活動日子，小食亭必須營業。康文署今日（25日）回覆查表示，學校日後須先通知署方，學生可否購買食物，以便署方通知小食亭，作調整業務安排。



該小食亭老闆認為，康文署的說法無棱兩可，是逃避責任，「（小食亭）得個知字」，質疑與合約要求相違背。他指出向署方報價時，是參考其提供的過往兩年活動數目來預算，但他投得的3個運動場小食亭中，一共有30至40個陸運會，校方都不容學生買小食，現況與署方最初提供的參考有出入，「咁投嚟做乜？」



就青衣運動場小食亭的個案，康文署指學校日後須先通知署方，學生可否購買食物。（資料圖片）

質疑康文署說法無棱兩可 老闆：若學校不用小食亭 仍要交租

康文署今日（25日）回覆指，就青衣運動場小食亭的個案，署方事前未收到學校通知不會使用小食亭，因此日後會請租用團體按其實際需要，預先通知其活動安排，包括活動當日學生可否在小食亭購買食物，以便署方通知小食亭許可證持有人，調整其業務安排。

對於康文署的做法，涉事小食亭老闆Daryl認為是「無棱兩可」，署方本來在合約寫明有活動的日子，小食亭必須營業，惟現在又容許學校禁止學生買小食，「有啲違反合約、（兩頭）唔到岸」。他形容小食亭只能被動地「得個知字」，就算提前知道校方不用小食亭，自己都依然要交租。

青衣運動場小食亭員工近日在社交媒體撰文，指基督教香港信義會葵盛信義小學在舉辦陸運會期間，派教師阻礙學生和家長光顧。（資料圖片）

投標按康文署活動日數報價 若活動「禁食」 倡提供豁免租金

Daryl他續道，投標時，康文署給予過往兩年運動場舉辦活動的日子作為參考，他依據活動日數預算報價金額，投得並營運後，始知部分學校不容許學生買小食，「咁投嚟做乜？」。他質疑現況與最初參考有出入，又指投得的3個運動場小食亭中，一共錄得30至40間學校禁止學生買小食，有10間更連家長也限制，認為署方應將有關數據，也加入參考資料中。

他建議康文署給予相應補償，例如豁免當日租金，或以活動次數計算每年租金，並重申期望與康文署和教育局商討合適安排。