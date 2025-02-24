葵盛信義小學陸運會阻學生光顧小食亭　校方：一直教學生健康飲食

青衣運動場小食亭員工近日在社交媒體指，位於葵青區的基督教香港信義會葵盛信義小學在舉辦陸運會期間，派教師阻礙學生光顧。該校今晚（24日）回應事件，指學校一直以來教導學生注重健康飲食，當日學生已訂購午餐，當日有家長在小食亭購買食物；校方並指會進一步瞭解事件，將按需要作跟進。



葵盛信義小學指，會進一步瞭解事件，將按需要作跟進。（網上圖片）

校方：有家長在小食亭購買食物 無收到投訴

基督教香港信義會葵盛信義小學指，2月20日運動會當日，大部分學生都有參與運動比賽，學校亦有安排教師在場内看守秩序。

校方指，一直以來都教導學生注重健康飲食，以建立生活方式，又表示學生當日已經訂購午餐，亦有家長在小食亭購買食物，學校沒有收到家長的投訴。

青衣運動場小食亭員工近日在社交媒體撰文，指基督教香港信義會葵盛信義小學在舉辦陸運會期間，派教師阻礙學生和家長光顧。（資料圖片）

學校按需要作出跟進教師與小食亭員工發生爭執

至於小食亭員工指曾與該校教師發生爭執，校方指，一向重視禮貌培育和教師言行，會進一步了解事件，按需要作出跟進；日後舉辦同類活動時，也會按需要跟相關部門溝通，避免誤會發生。

教育局表示，得悉事件後，已即時向有關學校了解情況，並轉達相關意見，局方稱據悉學校按校本情況作相關安排。教育局已提醒學校應與各持份者及相關部門就有關事宜保持溝通及作所需協調，會繼續與學校保持聯繫，提供適切意見及支援。

青衣運動場小食亭員工近日在社交媒體撰文，指基督教香港信義會葵盛信義小學在舉辦陸運會期間，派教師阻礙學生和家長光顧，又曾與員工發生爭執，更對店員說「抵你冇生意」。