送貨員涉殺親女　被告要未足3歲女兒按稱呼叫家人　做不到要罰跪

送貨員涉虐殺3歲女兒案續審，被告女友今午(25日)繼續接受辯方盤問。她指被告常迫未滿3歲的雅思背一大疊英文字卡，又要女兒按稱呼叫被告家人，若女兒做不到會被罰跪，被告又要她配合其教女方法，她會向被告訛稱打了，但其實沒有打。律師指被告曾建議她們母女搬到被告沙田的家，與被告家人同住，那裡有好多人錫雅思，女友卻稱女兒不適應，後來更激動地說：「佢(被告)嘅傷害性有幾大！咁多個大人都係保護唔到佢(雅思)！」



被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱雅思）。

被告劉佳坪女友梁小欣(圖)覺得被告入獄時稱將來與她們一起生活是假話。（朱棨新攝）

現覺被告稱想一起生活是假話

辯方續問被告女友梁小欣時稱，被告入獄後，二人是否有共識將來會一起生活？梁供稱，被告有在信中提及過此事，亦稱想念她們母女二人，惟梁其後再補充：「當時佢係咁寫，宜家我覺得全部都係假話囉！」

要女兒讀大疊英文字卡

梁稱，與被告吵架的原因大多為育兒問題，例如被告常嚴厲地要求女兒讀大疊的英文字卡，她卻認為不用對年僅兩歲的孩子如此苛刻。梁又透露，2020年雅思即將滿3歲，原訂於該年9月入學就讀幼稚園，並已獲幼稚園錄取。

女兒未能稱呼被告家人被罰跪

對於懲罰雅思的情況，梁解釋指雅思本來只與她同住，其後再搬到沙田被告的家居住，被告家中有很多人，他經常要求雅思要按稱呼叫人，惟雅思無法適應，被告會因此罰她跪。梁續指，被告很多時要她配合「教女」，而她會「一邊氹一邊敷衍佢」，比如許多時候她會對被告訛稱已經打了雅思，但實際上沒有。

當時無狠心離開被告

梁作供時亦曾提及，覺得只有她照顧雅思或會更好，只是當時一直無法狠心離開被告，並一直給機會被告，但被告沒有珍惜，才會發展到今日「大家分離晒」的局面。

辯方質疑母女搬刑沙田環境較理想

辯方續指，在深水埗的家中只有梁與雅思同住，但沙田的家空間較大，又有被告的父母、親戚等同住，形容沙田有：「好多人錫佢（雅思），又有人陪佢玩。」質疑兩母女在沙田生活的環境其實比較理想，梁突然情緒激動：「但係嗰度有個爸爸傷害佢！佢都無咗生命！幾多人錫佢都無用啦！佢都係死咗呀！你明唔明白，佢嘅傷害性有幾大！咁多個大人都係保護唔到佢！」

案件編號：HCCC61/2022