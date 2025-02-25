送貨員涉殺親女　辯方播片指被告疼愛女兒　女友稱僅能稱有盡父責

送貨員涉虐殺3歲女兒案續審，被告女友續接受辯方盤問。辯方律師在庭上播放去世女童雅思的生活片段，見雅思會想走近被告，又向被告發飛吻及送「花花」，指被告也很疼愛女兒。女友卻稱只能說被告曾經很愛錫雅思，認為被告僅盡一般父親的職責，又指被告沒有責任心，曾為打機而遲到或缺席去見女兒。律師又指女友也曾被驗出體內含冰毒，女友解釋陪被告到機舖時有人吸毒，她吸到現場的煙才中「流彈」。



被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱雅思）。

被告劉佳坪的女友梁小欣(圖)稱，被告曾經愛錫女兒，但沒有責任心。（朱棨新攝）

被告為打機而遲到或缺席見雅思

辯方問被告女友梁小欣，是否覺得被告是否疼愛雅思，梁稱，覺得被告僅盡了一般父親的責任，又形容他沒有責任感。梁指雅思仍在寄養家庭留宿時，他們每月可以接雅思外出一次，被告有時會因會打機遲到或缺席，故她認為：「好愛錫又未至於，一般父親職責囉。」

影片見雅思曾送花花給被告

辯方播放雅思生前的生活片段，其中一段片段中被告在吸煙，雅思堅持要找被告，梁阻止雅思走近被告，兩父女於是隔空飛吻，雅思最後更送了「花花」給被告。辯方質疑，梁指被告非負責任的父親，梁解釋，被告在一般父親要做的事情上達標，但缺乏責任感。辯方再問梁，被告是否疼錫女兒，梁無奈回應：「我只可以話佢曾經好錫個女囉！」

被告有段時間曾疼愛女兒

辯方律師質疑，上述片段難道無法反映被告疼愛女兒？梁解釋，被告有段時期很疼愛女兒，因為被告即將入獄，覺得他將要離開，亦常跟雅思說「就嚟走」。辯方律師再指：「所以雅思都痴你哋嘅，會同你哋抱住攬住？你同被告都是用心照顧雅思嘅？你哋都疼錫雅思嘅？」梁同意並說：「大家都疼錫自己嘅仔女架啦！」

驗出冰毒因中流彈

辯方指出，在2018年左右，梁曾經被驗出體內含有冰毒。梁同意此說法，並解釋：「嗰次我係去打機中『流彈』。」梁稱當日陪被告去機鋪，該處有人吸食冰毒，她坐在附近並「吸左啲煙」，所以才驗出有冰毒。梁指社工亦沒有因該次事件而限制她與雅思見面。

案件編號：HCCC61/2022