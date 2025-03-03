兩孩媽媽重返校園讀護士　盼做助產士：用專業見證新生命誕生

本港醫護界長期人手不足，不過仍有不少有志者投身這個行業。明愛醫院護士學校3年級學生梁佩珊（佩佩）育有兩個小朋友，毅然「轉跑道」，由醫院門診助理轉讀護士，希望用專業知識幫助別人；另一位明愛醫院護士學校3年級學生嚴益昇（Keith）同樣「轉跑道」，由運動助理轉讀護士，希望在幫助別人的同時增加收入、幫助家人。



醫管局護理學專業文憑將於今日（3日）至8月8日接受報名。課程爲期3.5年，每年學費約3.2至3.6萬元，每年會招收300人。



兩個小朋友不用再全天候看管 成為轉跑道契機

報讀護士前，梁佩珊做了6年的醫院門診助理，某天在醫院看到醫管局護理學專業文憑的招生告示，激起了她做護士的夢想。碰巧兩個小朋友亦不再是要全天候看管的年紀，於是她便毅然決定追夢。談到讀書的過程，她指學習內容又多又深，「開頭都有啲擔心，後尾同同學組成一個溫習小組，互相出題目、互相討論，如果討論完都唔明就搵老師討論。所以喺度讀書都好開心，因爲老師都好支持我哋。」

梁佩珊毅然「轉跑道」，由醫院門診助理轉讀護士，希望用專業知識幫助別人。（周令知攝）

曾到產房實習看着嬰兒出生 感受到做護士意義

讀護士期間要經常實習。梁佩珊曾到產房實習，作爲媽媽的她看到嬰兒順利出生也很感動，感受到做護士的意義，覺得用專業知識幫助別人很有滿足感。她認爲分娩對每個家庭都是重要的時刻，所以將來亦希望能成爲一個助產士。

助產士喺全個懷孕嘅歷程都陪伴住媽媽，用自己嘅專業去見證新生命嘅誕生，係一件好開心嘅事。 護士學生梁佩珊

修讀期間無收入 丈夫支持成推動力

梁佩珊的兩個小朋友現時分別是7歲及5歲，雖然不再是要全天候看管的年紀，但日常照顧和陪伴當然仍是少不免。對於仍然在學的她來說，如何管理時間自是一大課題。她會在日程中標記要完成的事的死線，然後將其分拆成細項，跟着去做；盡量在放學前完成所有工作，回家就把時間留給小朋友。

完成整個課程耗時3年半，這段時間她完全沒有收入，丈夫成爲家庭主要收入來源，「所以佢嘅意見係最重要嘅，而佢係其中一個大力推動我嚟讀書嘅人。」

明愛醫院護士學校3年級學生嚴益昇「轉跑道」由運動助理轉讀護士，希望在幫助別人的同時增加收入、幫助家人。（周令知攝）

疫情時收入減少、家人身體不佳 觸發要當護士

本身是讀營養學的嚴益昇畢業後成爲了一個運動助理，轉跑道後，現為護士學校3年級學生。疫情時，他的收入減少，加上家人身體不佳，遂決定轉讀護士，希望在幫助別人的同時增加收入、幫助家人。

他原本的工作是文職，成爲護士後，發現工作性質有很大分別，「本身工作環境同氣氛都比較穩定。出實習嘅時候，發現病房好多嘢都瞬息萬變，會有好多突發情況出現，要隨機應變。」但他表示，上一份工作面對客人的經驗令他的溝通技巧大大提升，有助他安撫病人。喜歡外出的他希望成爲社康護士，四出到訪需要醫護服務的人的家。

比較有趣的是，他本身是一個怕痛的人，在爲病人洗傷口時會有同理心，很害怕會弄痛對方，也是他要跨過的小障礙。

都要明白呢個係護士嘅職責，目的都係令病人好，所以要忍住心情，用多少少力去幫佢哋洗，如果唔係個傷口就會慢啲癒合。 護士學生嚴益昇

醫管局護理學專業文憑課程的學生中，有六成像梁佩珊（左）及嚴益昇（右）都是毅然「轉跑道」。（周令知攝）

每年報讀人數五爭一 6成學生「轉跑道」

醫管局護理學專業文憑將於今日至8月8日接受報名。課程爲期3.5年，每年學費約3.2至3.6萬元，每年會招收300人，當中有六成學生都是「轉跑道」。

明愛醫院護士學校校長羅韻詩指，每年的報名人數也差不多，約每五人取錄一人。課程原本爲期4年，在縮短理論課與實習間的休息時間後，變成3.5年。羅韻詩指，學生對此改動普遍持正面態度；梁佩珊和嚴益昇也異口同聲地指課程縮短後反而令他們銜接得更好。

明愛醫院護士學校校長羅韻詩表示，每年的報名人數也差不多，約每五人取錄一人。（周令知攝）

報讀門檻為文憑試5科成績，須考獲中英文各達3級、數學2級或以上，公民與社會發展科「達標」，以及一科選修科達2級或以上。