工商管理護士學位畢業生　職專進修獲獎學金　轉換職場跑道再出發

隨著職場生態的急速變化，以及年輕一代對工作意義不同的追求，轉換職場跑道，踏進不同的崗位，不再是新鮮事。兩名專業教育學院（IVE）應屆高級文憑畢業生，雖已完成學士學位課程，但經反覆思量後決定發展興趣轉投心儀行業，透過職專教育掌握實用知識基礎，加深對業界運作了解後雙雙達成夢想。二人憑出色表現分別獲頒「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」及「香港賽馬會獎學金 - 職業教育獎學金」，繼續升學， 朝著目標邁進。



Vivian已入讀本地大學物理治療學理學士課程，期望畢業後成為註冊物理治療師，投身基層醫療服務。（圖片由VTC提供）

以 IVE 高級文憑為起點 向物理治療師專業邁進

今年「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」得者獎黃杏梅（Vivian）DSE成績不俗，順利入讀本地工商管理學士課程，畢業後於保險公司負責跟進保單交易，工作十分穩定。直至Vivian因長期坐姿不良患上痛症，需接受物理治療，因而對物理治療師工作產生興趣。「物理治療師日常遇到很多『奇難雜症』，不但要以專業判斷制定治療方案，更要顧及病患因痛症或勞損引起的負面情緒，是一門多元化而且能幫助別人的專業。當時我問自己是否也能勝任這份工作呢 ? 」

自此，Vivian反覆思量自己未來的事業發展，最後毅然放棄熟悉的工作與穩定的收入，報讀IVE復康服務高級文憑，打好根基後再報讀物理治療的學士學位課程，立志成為一位註冊物理治療師。

她形容入讀IVE是人生的轉捩點：「我經常參與 IVE籌辦的義工活動，過程中認識了不少志同道合的義工朋友，又不時獲老人家和小朋友向自己表達謝意。令原本內向的性格變得開朗，亦感受到物理治療及復康工作的使命感，決定投身基層醫療服務。」

重新投入校園，Vivian亦需時適應。由於已修畢學士學位課程，Vivian獲豁免修讀部分科 目。另外，課程會透過角色扮演、教學影片等有趣的教學方式，協助學生掌握人體解剖和生理學等較艱深的知識，以及各種專業復康器械的操作，加上老師分享臨床工作經驗，讓她很快掌握課程節奏。

Vivian於今年九月入讀本地大學的物理治療學理學士課程，期望畢業後成為註冊物理治療師，實現理想。

護士跳進時裝圈 以興趣編織夢想

今年「香港賽馬會獎學金 - 職業教育獎學金」得獎者之一、香港知專設計學院（HKDI）時裝設計高級文憑畢業生鄭曉嵐（Chris）是一名註冊護士，已取得本地大學護理學學士學位 。

她表示，轉換跑道是源於參與大學話劇活動時初嘗時裝設計，過程中令她明白透過時裝作為媒介，呈現個人對事物的理解。Chris於是一面修讀護士課程，一面透過不同方法加深對時裝設計行業的了解。在取得註冊護士資格後，Chris最終決定向時裝設計發展，入讀 HKDI高級文憑，展開她的時裝設計旅程。

修讀高級文憑期間，Chris獲獎學金到瑞典交流半年，學習紡織工程的知識，到訪不同日用品工廠，並回收剩餘物料用於創作上，成品更於展覽展出，「展覽讓我有機會與不同的時裝業界人士交流，開拓我對時裝及環保理念的了解。瑞典之旅啟發了我的創作靈感，讓我對時裝的演繹方式有更多的想法。」

Chris獲獎學金支持，到倫敦藝術大學的倫敦時尚學院修讀時裝設計學士課程。（圖片由VTC提供）

Chris將她在瑞典學到的環保的想法延續至畢業作品，利用可生物降解毛線及不同質感的素材，配合紡織技術，以植物形態為設計概念，呈現出自然與人融合的感覺。到瑞典交流的經驗，燃點了Chris到海外進修的想法，經過一番努力，Chris獲倫敦藝術大學（UAL）的倫敦時尚學院取錄，修讀時裝設計學士課程。