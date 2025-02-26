財政預算案｜研規範籃球博彩　霍啟剛：有信心明年NBA球季前立法

【財政預算案2025】財政司司長陳茂波於今日（26日）公布新一份《財政預算案》。根據賽馬會最新評估，去年非法籃球賭博投注額高達700億至900億元，政府為有效打擊非法賭博活動，將探討規範籃球博彩，並邀請香港賽馬會提交建議。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛對規範籃球博彩措施表示歡迎，期望政府能夠盡快展開公眾諮詢及立法程序。馬會亦指，歡迎並全力支持政府的邀請，將於短期內提交詳細建議。



+ 9

賽馬會評估去年非法籃球賭博投注額最高900億

目前本港合法的賭博途徑，只有香港賽馬會主辦的賽馬、六合彩及足球博彩。財政預算案提到，近年不少社會人士關注本港籃球非法賭博問題，根據賽馬會最新評估，去年非法籃球賭博投注額高達700億至900億元。

財政司司長陳茂波指，為有效打擊非法賭博活動，政府將積極探討規範籃球博彩活動，並邀請香港賽馬會提交建議。

+ 2

內地及澳門早已開設籃球博彩 多年來都有效嚴格規管

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛早前接受《香港01》指，內地在2009年開設籃球彩票，澳門更早於2000年開設籃球博彩，兩地多年來都有效執行嚴格規管。他認為合法化才可相應建立有效監管，維持博彩秩序，減少籃球活動非法賭博成癮的問題。

霍啟剛今日表示，歡迎及支持政府積極探討規範籃球博彩，顯示政府對於打擊非法賭博活動，以及將博彩收益帶回合法市場的決心。

中國體育彩票部份收入撥入公益金支持體育事業。（視覺中國）

霍啟剛冀政府盡快展開公眾諮詢 料每年稅收最少15至20億元

霍啟剛又指，本港多達10至15萬人經常參與非法賭博外圍籃球，其中40%參與者為29歲或以下，認為規範籃球博彩可識別並幫助病態賭博人士，也能打擊非法外圍賭博，將博彩收益帶回合法市場，估計每年可為本港帶來最少15至20億元稅收。

霍啟剛期望政府能夠盡快展開公眾諮詢及立法程序，廣泛聆聽社會的聲音。「本人有信心馬會能夠做好基礎建設，期望在各方的全力推進下，在明年NBA球季開始前能夠推出有關博彩項目。」

財政司司長陳茂波去年曾表示無意開徵籃球博彩稅。（Getty）

馬會歡迎規範籃球博彩︰短期內向政府提交詳細建議

馬會表示，歡迎並全力支持政府邀請提交規範籃球博彩的建議，馬會完全認同已有充份理據規範籃球博彩，又指非法籃球賭博引致嚴重社會問題，包括高利貸及引誘未成年人賭博等，因此規範籃球博彩為打擊非法籃球賭博的重要舉措，將有效遏制日益增長的趨勢。

馬會亦認為，規範籃球博彩可支持馬會提供重要慈善捐款，以持續回饋社會，並為政府帶來重要的稅收，形容做法符合公眾利益。馬會將於短期內向政府提交詳細建議，期待與政府緊密合作，以盡快落實籃球博彩規範化。