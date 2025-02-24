財政預算案｜消息：籃球博彩開綠燈呼聲高　估算可帶來15億元稅收

新一份財政預算案將於本周三（26日）公布，新一份財政預算案封面用湖水藍色，或意味連續三年錄得千億財赤下，政府急需有「水」。據《香港01》收到消息指，一直備受爭議的籃球博彩，今年「開綠燈」呼聲高。一旦落實，在打擊非法外圍籃球投注的同時，料每年可為庫房帶來15億元博彩稅收入。



財政司司長陳茂波和負責審批博彩的民政及青年事務局局長麥美娟，對開辦籃球博彩一直有保留，政府也不欲因庫房缺水就開放賭博。據了解政府內部展開深入研究，有待最後拍板。不過即使開綠燈，馬會也需三數年時間準備才可推出籃球博彩。



陳茂波去年明言反對：將影響年輕人、鼓勵賭風

政府千億財赤下，政圈連月來向政府拋出不同方案，欲助擺脫財赤困局，包括有不同政黨及議員分別向財政司司長陳茂波提交過建議，提倡開放新的體育博彩項目，包括開設合法籃球博彩活動，引導賭博資金回流合法市場，以增加庫房收入。

財政司司長陳茂波將於下周三（26日）發表最新一份財政預算案。（資料圖片/盧翊銘攝）

不過，陳茂波一直持反對意見。去年3月在一個論壇上，陳茂波被問到有政黨倡議增加博彩項目，例如開設籃球博彩以增加稅收時，曾表示此並非正確的方向，對加開項目抱有保留，並解釋若籃球賭博合法化將影響年輕人，亦向社會發放錯誤的信息。一個月後，陳茂波再在另一個講座上，再明言無意開徵籃球博彩稅，免因為增加收入鼓勵賭風。

財政司司長陳茂波在2月23日在網頁《司長隨筆》展示新一份財政預算案封面用湖水「藍」色，莫非暗示與開「籃」球博彩有關？（財政司司長網頁圖片）

保守估計每年可為政府增加15億元稅收

據《香港01》收到消息，政府今年有機會為籃球博彩「開綠燈」，容許馬會開辦籃球博彩項目，由馬會有效引導市民參與合法及有節制的博彩活動，從而遏制非法賭博，並為庫房帶來博彩稅收益。

據了解，財政司司長陳茂波於本周三發表最新一份財政預算案，極有可能會公布開放籃球博彩，並交代有關方案詳情。一旦通過後，保守估計每年可為政府增加15億元稅收。

政府發言人回覆《香港01》查詢時指，政府在財政預算案諮詢過程中，收到來自社會各界的不同意見，不評論個別建議或揣測。

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馬會需三數年時間準備才可推出籃球博彩

根據《賭博條例》，合法的賭博活動只有受規管的賽馬、足球博彩、六合彩，以及獲發牌的麻將館等。馬會上一次開設新博彩項目，是2003年8月1日推出的「足智彩」，香港賭波正式合法化，每年為政府帶來100億至110億元稅收。政府當時批准的理據之一，是規範賭波有助打擊非法外圍莊家，強調並不鼓吹賭博。當年有關注團體批評「打擊外圍」只屬擋箭牌，旨在吸納更多人參與賭博。

據估算，每年非法投注於籃球賽事的注碼有可能高達400至500億元，馬會評估如推行籃球博彩，可能搶到四成注碼，約160億元，為政府收來15億元稅收。不過即使開錄燈，也未能立即減輕政府財赤，一來立法需時，二來馬會要花兩三年時間去建立一個新籃球博彩電腦投注系統，投資也需三四十億元，成事都要等三數年時間，如當年「足智彩」用了兩年半至三年準備才推出。